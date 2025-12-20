Второй сын Златана Ибрагимовича подписал профессиональный контракт с Миланом

Златан Ибрагимович. Фото: instagram.com/zlatan

Второй сын бывшей звезды мирового футбола Златана Ибрагимовича стал профессиональным футболистом. Как и старший сын, Винсент будет выступать за "Милан".

О подписании контракта с Винсентом сообщила пресс-служба "Милана".

Сыновья Златана стали профессиональными игроками

"Милан" официально объявил о подписании контракта с 17-летним шведским полузащитником.

Для футболиста это первое профессиональное соглашение с "Миланом". Ранее Винсент выступал за команду "Милан" U-18, а теперь будет задействован в состав U-23, известного как "Милан Футуро".

Отметим, что в структуре клуба уже есть еще один сын Златана Ибрагимовича — Максимилиан. 19-летний нападающий ранее даже попадал в заявку "Милана" на матч Кубка Италии против "Наполи" (0:2).

