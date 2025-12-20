Видео
Україна
Главная Спорт Второй сын Ибрагимовича подписал контракт с Миланом

Второй сын Ибрагимовича подписал контракт с Миланом

Дата публикации 20 декабря 2025 11:58
Второй сын Златана Ибрагимовича подписал профессиональный контракт с Миланом
Златан Ибрагимович. Фото: instagram.com/zlatan

Второй сын бывшей звезды мирового футбола Златана Ибрагимовича стал профессиональным футболистом. Как и старший сын, Винсент будет выступать за "Милан".

О подписании контракта с Винсентом сообщила пресс-служба "Милана".

Читайте также:
Винсент Ибрагимович
Винсент Ибрагимович. Фото: "Милан"

Сыновья Златана стали профессиональными игроками

"Милан" официально объявил о подписании контракта с 17-летним шведским полузащитником.

Для футболиста это первое профессиональное соглашение с "Миланом". Ранее Винсент выступал за команду "Милан" U-18, а теперь будет задействован в состав U-23, известного как "Милан Футуро".

Отметим, что в структуре клуба уже есть еще один сын Златана Ибрагимовича — Максимилиан. 19-летний нападающий ранее даже попадал в заявку "Милана" на матч Кубка Италии против "Наполи" (0:2).

Напомним, украинский специалист Мирон Маркевич спрогнозировал будущее киевского "Динамо" за Игоря Костюка.

Боксер Александр Усик расстался с одной из реликвий, чтобы помочь ребенку, который нуждается в операции.

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола, но в этот раз есть нюанс.

дети футбол Златан Ибрагимович Милан Серия А
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
