Златан Ібрагімович понесе олімпійський вогонь на Іграх-2026

Легенда футболу та функціонер "Мілану" Златан Ібрагімович буде долучений до Олімпійських ігор-2026. Він пробіжить дистанцію з олімпійським вогнем.

Про це повідомила пресслужба Олімпійських ігор.

Златан прикрасить естафету олімпійського вогню

Учасниками естафети олімпійського вогню зимових Ігор-2026 стануть кілька зірок футболу, серед яких — Златан Ібрагімович, ексзахисник збірної Італії Чіро Феррара та футболістка "Комо" Аліша Леманн.

Естафета стартувала 26 листопада в Олімпії, пройде через низку грецьких міст і 4 грудня прибуде до Афін, де відбудеться церемонія передачі вогню. Італійський етап розпочнеться 6 грудня в Римі й охопить 60 населених пунктів країни, завершившись у Мілані 5 лютого 2026 року — за день до відкриття Олімпіади.

Серед факелоносців буде Златан Ібрагімович, який нині працює старшим радником RedBird — власників "Мілана".

Також вогонь понесе головний тренер жіночої збірної Італії з футболу Андреа Сончін.

Церемонія відкриття Ігор-2026 відбудеться 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро". Через це матч Серії А "Мілан" — "Комо" перенесуть за межі Італії. Ймовірно, вона пройде в австралійському Перті.

