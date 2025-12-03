Відео
Головна Спорт Ібрагімович візьме участь в Олімпійських іграх-2026

Ібрагімович візьме участь в Олімпійських іграх-2026

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 16:36
Златан Ібрагімович понесе олімпійський вогонь на Іграх-2026
Златан Ібрагімович. Фото: Getty Images

Легенда футболу та функціонер "Мілану" Златан Ібрагімович буде долучений до Олімпійських ігор-2026. Він пробіжить дистанцію з олімпійським вогнем.

Про це повідомила пресслужба Олімпійських ігор.

Читайте також:
Златан Ибрагимович
Ібрагімовича оголосили прапороносцем. Фото: x.com/milanocortina26

Златан прикрасить естафету олімпійського вогню

Учасниками естафети олімпійського вогню зимових Ігор-2026 стануть кілька зірок футболу, серед яких — Златан Ібрагімович, ексзахисник збірної Італії Чіро Феррара та футболістка "Комо" Аліша Леманн.

Естафета стартувала 26 листопада в Олімпії, пройде через низку грецьких міст і 4 грудня прибуде до Афін, де відбудеться церемонія передачі вогню. Італійський етап розпочнеться 6 грудня в Римі й охопить 60 населених пунктів країни, завершившись у Мілані 5 лютого 2026 року — за день до відкриття Олімпіади.

Серед факелоносців буде Златан Ібрагімович, який нині працює старшим радником RedBird — власників "Мілана".

Також вогонь понесе головний тренер жіночої збірної Італії з футболу Андреа Сончін.

Церемонія відкриття Ігор-2026 відбудеться 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро". Через це матч Серії А "Мілан" — "Комо" перенесуть за межі Італії. Ймовірно, вона пройде в австралійському Перті.

Нагадаємо, росіяни поскаржилися в МОК на Польщу, які не пустила їх на ЧС з плавання.

У вінгера "Челсі" Михайла Мудрика є реальний шанс повернутися взимку.

футбол Олімпійські ігри Златан Ібрагімович Мілан Олімпійські ігри-2026
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
