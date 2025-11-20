Ібрагімович відповів на запитання про початок тренерської кар'єри

Златан Ібрагімович під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/zlatan/

Златан Ібрагімович відповів на кілька запитань, які давно хвилюють його шанувальників. Відомий у минулому футболіст пояснив, чи цікавить його тренерська кар'єра.

Ібрагімович також торкнувся складного теологічного питання, повідомляє Sky Sports.

Радник власника італійського "Мілана" Златан Ібрагімович регулярно отримує запитання про те, чим збирається займатися в майбутньому. Багато вболівальників хотіли б бачити 44-річного шведа біля керма якоїсь команди. Однак сам Златан не хоче займатися такою роботою.

Ібрагімович не збирається тренувати

Колишній футболіст заявив, що занадто цінує себе, щоб погодитися на посаду наставника команди. Він розуміє, що це складна робота, яка вимагає не тільки важливих навичок, а й займає весь вільний час.

"Абсолютно впевнений у тому, що ніколи не стану тренером. Я бачив, як люди віддають усе, що в них є, у цій професії. Вони працюють мінімум по 12 годин на день, вільного часу немає. Це не для мене", — заявив Ібрагімович.

Самоіронія Златана Ібрагімовича. Фото: instagram.com/zlatan/

Також Златан відповів на запитання про те, чи вірить він у бога. Спортсмен заявив, що не є прихильником теологічних теорій. Ібрагімович вважає, що якби бог існував, він не дозволив би братові Златана померти від лейкемії.

"Тільки я сам можу судити себе", — додав Ібрагімович.

