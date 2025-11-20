Відео
Ібрагімович відповів, чи буде працювати тренером

Дата публікації: 20 листопада 2025 11:45
Оновлено: 11:43
Ібрагімович відповів на запитання про початок тренерської кар'єри
Златан Ібрагімович під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/zlatan/

Златан Ібрагімович відповів на кілька запитань, які давно хвилюють його шанувальників. Відомий у минулому футболіст пояснив, чи цікавить його тренерська кар'єра.

Ібрагімович також торкнувся складного теологічного питання, повідомляє Sky Sports.

Читайте також:

Радник власника італійського "Мілана" Златан Ібрагімович регулярно отримує запитання про те, чим збирається займатися в майбутньому. Багато вболівальників хотіли б бачити 44-річного шведа біля керма якоїсь команди. Однак сам Златан не хоче займатися такою роботою.

Ібрагімович не збирається тренувати

Колишній футболіст заявив, що занадто цінує себе, щоб погодитися на посаду наставника команди. Він розуміє, що це складна робота, яка вимагає не тільки важливих навичок, а й займає весь вільний час.

"Абсолютно впевнений у тому, що ніколи не стану тренером. Я бачив, як люди віддають усе, що в них є, у цій професії. Вони працюють мінімум по 12 годин на день, вільного часу немає. Це не для мене", — заявив Ібрагімович.

Златан Ибрагимович
Самоіронія Златана Ібрагімовича. Фото: instagram.com/zlatan/

Також Златан відповів на запитання про те, чи вірить він у бога. Спортсмен заявив, що не є прихильником теологічних теорій. Ібрагімович вважає, що якби бог існував, він не дозволив би братові Златана померти від лейкемії.

"Тільки я сам можу судити себе", — додав Ібрагімович.

Нагадаємо, кар'єра Іллі Забарного в "ПСЖ" може виявитися короткою через критику на адресу захисника.

Легендарний Зінедін Зідан повернеться до роботи вже 2026 року, він обрав нову команду.

спорт футбол Швеція Златан Ібрагімович Мілан
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
