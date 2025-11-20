Ибрагимович ответил на вопрос о начале тренерской карьеры

Златан Ибрагимович во время интервью. Фото: instagram.com/zlatan/

Златан Ибрагимович ответил на несколько вопросов, которые давно волнуют его поклонников. Известный в прошлом футболист объяснил, интересует ли его тренерская карьера.

Ибрагимович также затронул сложный теологический вопрос, сообщает Sky Sports.

Советник владельца итальянского "Милана" Златан Ибрагимович регулярно получает вопросы о том, чем собирается заниматься в будущем. Многие болельщики хотели бы видеть 44-летнего шведа у руля какой-нибудь команды. Однако сам Златан не хочет заниматься такой работой.

Ибрагимович не собирается тренировать

Бывший футболист заявил, что слишком ценит себя, чтобы согласиться на должность наставника команды. Он понимает, что это сложная работа, которая требует не только важных навыков, но и занимает все свободное время.

"Абсолютно уверен в том, что никогда не стану тренером. Я видел, как люди отдают все, что у них есть, в этой профессии. Они работают минимум по 12 часов в день, свободного времени нет. Это не для меня", — заявил Ибрагимович.

Самоирония Златана Ибрагимовича. Фото: instagram.com/zlatan/

Также Златан ответил на вопрос о том, верит ли он в бога. Спортсмен заявил, что не является сторонником теологических теорий. Ибрагимович считает, что если бы бог существовал, он не позволил бы брату Златана умереть от лейкемии.

"Только я сам могу судить себя", — добавил Ибрагимович.

