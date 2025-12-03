Видео
Главная Спорт Ибрагимович примет участие в Олимпийских играх-2026

Ибрагимович примет участие в Олимпийских играх-2026

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 16:36
Златан Ибрагимович понесет олимпийский огонь на Играх-2026
Златан Ибрагимович. Фото: Getty Images

Легенда футбола и функционер "Милана" Златан Ибрагимович будет приобщен к Олимпийским играм-2026. Он пробежит дистанцию с олимпийским огнем.

Об этом сообщила пресс-служба Олимпийских игр.

Читайте также:
Златан Ибрагимович
Ибрагимовича объявили знаменосцем. Фото: x.com/milanocortina26

Златан украсит эстафету олимпийского огня

Участниками эстафеты олимпийского огня зимних Игр-2026 станут несколько звезд футбола, среди которых — Златан Ибрагимович, экс-защитник сборной Италии Чиро Феррара и футболистка "Комо" Алиша Леманн.

Эстафета стартовала 26 ноября в Олимпии, пройдет через ряд греческих городов и 4 декабря прибудет в Афины, где состоится церемония передачи огня. Итальянский этап начнется 6 декабря в Риме и охватит 60 населенных пунктов страны, завершившись в Милане 5 февраля 2026 года — за день до открытия Олимпиады.

Среди факелоносцев будет Златан Ибрагимович, который сейчас работает старшим советником RedBird — владельцев "Милана".

Также огонь понесет главный тренер женской сборной Италии по футболу Андреа Сончин.

Церемония открытия Игр-2026 состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро". Из-за этого матч Серии А "Милан" — "Комо" перенесут за пределы Италии. Вероятно, она пройдет в австралийском Перте.

Напомним, россияне пожаловались в МОК на Польшу, которые не пустила их на ЧМ по плаванию.

У вингера "Челси" Михаила Мудрика есть реальный шанс вернуться зимой.

футбол Олимпийские игры Златан Ибрагимович Милан Олимпийские игры-2026
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
