Пономаренко сказав те, що багато хто в Динамо не озвучував

Матвій Пономаренко (ліворуч) у матчі Ліги Конференцій. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко поділився емоціями після перемоги над вірменським "Ноа" в заключному матчі основного етапу Ліги конференцій. Для "біло-синіх" цей результат став третім поспіль і дав змогу завершити календарний рік на позитивній ноті, попри відсутність турнірної інтриги.

Пономаренко зазначив, що команда від самого початку серйозно готувалася до цього поєдинку і виходила на поле з максимальною концентрацією, повідомляє пресслужба "Динамо".

Реклама

Читайте також:

Матвій Пономаренко заявив, що настрій його партнерів по команді на гру не залежав від турнірного становища, оскільки для футболістів було важливо підтвердити правильне ставлення до роботи та продемонструвати характер.

Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Виліт "Динамо" на позитивній ноті

Форвард також звернув увагу на необхідність робити висновки після виступу в єврокубках та рухатися далі. Він наголосив, що "Динамо" отримало цінний досвід у матчах із сильними суперниками, а невдача з виходом у плей-оф має стати мотивацією на наступний сезон.

"Настрій, звичайно, чудовий, тому що закінчили рік перемогою. Прикро, що не вдалося пройти далі, але це частина футбольного життя, з якого потрібно робити висновки. Зараз важливо добре відпочити й з новими силами готуватися до другої частини сезону", — заявив Пономаренко.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду тепер поєднує футбольну кар'єру зі зйомками у відомому блокбастері.

Тренер Мирон Маркевич передбачив подальшу долю Ігоря Костюка в київському "Динамо".

Боксер Олександр Усик продав один із чемпіонських поясів заради допомоги дитині, яка чекає на операцію.