Главная Спорт Пономаренко дал честную оценку евросезону Динамо

Пономаренко дал честную оценку евросезону Динамо

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 15:01
Пономаренко сказал то, что многие в Динамо не озвучивали
Матвей Пономаренко (слева) в матче Лиги Конференций. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко поделился эмоциями после победы над армянским "Ноа" в заключительном матче основного этапа Лиги конференций. Для "бело-синих" этот результат стал третьим подряд и позволил завершить календарный год на позитивной ноте, несмотря на отсутствие турнирной интриги.

Пономаренко отметил, что команда изначально серьезно готовилась к этому поединку и выходила на поле с максимальной концентрацией, сообщает пресс-служба "Динамо".

Матвей Пономаренко заявил, что настрой его партнеров по команде на игру не зависел от турнирного положения, поскольку для футболистов было важно подтвердить правильное отношение к работе и показать характер. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вылет "Динамо" на позитивной ноте

Форвард также обратил внимание на необходимость делать выводы после выступления в еврокубках и двигаться дальше. Он подчеркнул, что "Динамо" получило ценный опыт в матчах с сильными соперниками, а неудача с выходом в плей-офф должна стать мотивацией на следующий сезон.

"Настроение, конечно, отличное, потому что закончили год победой. Обидно, что не удалось пройти дальше, но это часть футбольной жизни, из которой нужно извлекать уроки. Сейчас важно хорошо отдохнуть и с новыми силами готовиться ко второй части сезона", — заявил Пономаренко. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Матвей Пономаренко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
