Усик іронічно згадав бої з Фʼюрі та знову посміявся над британцем

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик двічі переміг британського гіганта Тайсона Ф'юрі. Ці перемоги принесли йому перший статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик вирішив згадати про бої з Ф'юрі в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Усик згадав, як обзивав Тайсона

Українець нагадав про їхнє протистояння, підкресливши особливість тієї дуелі та звернувшись до британця у звичній для себе іронічній манері. Усик зазначив, що минув уже рік з моменту їхньої зустрічі в рингу й назвав цей бій незабутнім епізодом у своїй кар’єрі.

"Мій дорогий друже Жадібне пузо, вже минув рік з нашої зустрічі на рингу. Це було незабутньо", — написав Усик.

Другий поєдинок між Усиком і Ф’юрі відбувся 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Тоді українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Після цієї поразки британський боксер оголосив про завершення професійної кар’єри.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик продав чемпіонський титул заради доброї мети.

Також раніше президент Польщі Кароль Навроцький запросив Усика на зустріч, але потім скасував її.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла про проблеми з підготовкою до сезону.