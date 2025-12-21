Усик иронично вспомнил бои с Фьюри и снова посмеялся над британцем

Усик неожиданно обратился к Фьюри, назвав того Жадным пузом
Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик дважды победил британского гиганта Тайсона Фьюри. Эти победы принесли ему первый статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Усик решил вспомнить о боях c Фьюри в Instagram.
Усик вспомнил, как обзывал Тайсона
Украинец напомнил об их противостоянии, подчеркнув особенность той дуэли и обратившись к британцу в привычной для себя ироничной манере. Усик отметил, что прошел уже год с момента их встречи в ринге и назвал этот бой незабываемым эпизодом в своей карьере.
"Мой дорогой друг Жадное пузо, уже прошел год с нашей встречи на ринге. Это было незабываемо", — написал Усик.
Второй поединок между Усиком и Фьюри состоялся 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей. После этого поражения британский боксер объявил о завершении профессиональной карьеры.
Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик продал чемпионский титул ради доброй цели.
Также ранее президент Польши Кароль Навроцкий пригласил Усика на встречу, но потом отменил ее.
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о проблемах с подготовкой к сезону.
Читайте Новини.LIVE!