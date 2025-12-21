Усик иронично вспомнил бои с Фьюри и снова посмеялся над британцем

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик дважды победил британского гиганта Тайсона Фьюри. Эти победы принесли ему первый статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усик решил вспомнить о боях c Фьюри в Instagram.

Усик вспомнил, как обзывал Тайсона

Украинец напомнил об их противостоянии, подчеркнув особенность той дуэли и обратившись к британцу в привычной для себя ироничной манере. Усик отметил, что прошел уже год с момента их встречи в ринге и назвал этот бой незабываемым эпизодом в своей карьере.

"Мой дорогой друг Жадное пузо, уже прошел год с нашей встречи на ринге. Это было незабываемо", — написал Усик.

Второй поединок между Усиком и Фьюри состоялся 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Тогда украинец одержал победу единогласным решением судей. После этого поражения британский боксер объявил о завершении профессиональной карьеры.

