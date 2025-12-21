Відео
Головна Спорт Левченко розповіла, як війна заважає підготовці до турнірів

Левченко розповіла, як війна заважає підготовці до турнірів

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 12:25
Левченко зізналася, як війна заважає підготовці до сезону
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Українська легкоатлетка Юлія Левченко наразі готується до нового сезону. При цьому, нормальній підготовці заважають обстріли та сигнали тривог.

В інтерв'ю Олександру Гливинському Левченко розповіла про проблеми з підготовкою.

Левченко розповіла про проблеми через війну

За словами Левченко, повітряні тривоги безпосередньо позначаються на фізичному та емоційному стані. При цьому, все залежить від ситуації: інколи Юлія реагує лише на звуки, інколи — коли розуміє, що небезпека зовсім поруч, заснути вже неможливо.

"Улітку були такі моменти, що була якась зовсім безсонна ніч, я прийшла на тренування й розумію, що взагалі не відновилася — таке було, це наші реалії. Але вдома мені спокійніше все одно. Я не знаю, як це пояснити. Це, певно, зараз кожен українець важко пояснює", — сказала Левченко.

За словами Юлії, під час виїздів на змагання переживання лише посилюються. За межами України, за словами Левченко, найважче — це невідомість: бракує інформації, не завжди зрозуміло, де й що відбувається, чи були обстріли, як почуваються рідні. Через міркування безпеки багато деталей не публікують, тому доводиться постійно моніторити новини і жити в напрузі.

Легкоатлетка зазначила, що регулярно говорить про війну з іноземцями. Особливо у перші роки повномасштабного вторгнення в неї було відчуття, ніби кожен виїзд на турнір — це окрема місія з пояснення того, що насправді відбувається в Україні.

Водночас підтримка з боку колег-спортсменів, за словами Левченко, безумовна. Іноземні атлети довіряють українцям і не сумніваються в їхніх словах.

Нагадаємо, чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик та його дружина Катерина допомогли зібрати величезну суму для лікування дитини.

Також раніше президент Польщі відмовився від зустрічі з Усиком.

Кіліан Мбаппе в матчі за "Реал" повторив рекорд Кріштіану Роналду.

Юлія Левченко Легка атлетика війна в Україні стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
