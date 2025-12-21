Мбаппе повторив рекорд Роналду за кількістю голів за рік

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" обіграв "Севілью" (2:0). Один із голів забив Кіліан Мбаппе, для якого цей м'яч став 59-м у 2025 році.

Завдяки голу Мбаппе повторив рекорд Кріштіану Роналду, повідомив портал Новини.LIVE.

Мбаппе на одному рівні з Роналду

Завдяки 59 голам Мбаппе повторив рекорд легендарного Роналду, який у 2013 році відзначився історичним досягненням протягом одного року.

Перевершити це досягнення французу вже не вдасться — у 2025-му мадридці більше не проводитимуть офіційних матчів і підуть на різдвяну паузу після гри з андалусійцями.

Після поєдинку Мбаппе в соцмережах зізнався, що присвятив свій гол саме Роналду. За словами француза, португалець став для нього не лише кумиром, а й людиною, яка допомогла адаптуватися в Мадриді.

Мбаппе також передав Кріштіану різдвяні та новорічні вітання, наголосивши, що між ними зберігається тепле спілкування.

Мбаппе виступає за "Реал" з літа 2024 року. Його контракт із клубом чинний до 2029-го. У поточному сезоні француз провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 30 м’ячів і віддав чотири результативні передачі.

