Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов за год

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Севилью" (2:0). Один из голов забил Килиан Мбаппе, для которого этот мяч стал 59-м в 2025 году.

Благодаря голу Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду, сообщил портал Новини.LIVE.

Мбаппе на одном уровне с Роналду

Благодаря 59 голам Мбаппе повторил рекорд легендарного Роналду, который в 2013 году отметился историческим достижением в течение одного года.

Превзойти это достижение французу уже не удастся — в 2025-м мадридцы больше не будут проводить официальных матчей и уйдут на рождественскую паузу после игры с андалусийцами.

После поединка Мбаппе в соцсетях признался, что посвятил свой гол именно Роналду. По словам француза, португалец стал для него не только кумиром, но и человеком, который помог адаптироваться в Мадриде.

Мбаппе также передал Криштиану рождественские и новогодние поздравления, отметив, что между ними сохраняется теплое общение.

Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года. Его контракт с клубом действует до 2029-го. В текущем сезоне француз провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал четыре результативные передачи.

