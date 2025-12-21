Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левченко рассказала, как война мешает подготовке к турнирам

Левченко рассказала, как война мешает подготовке к турнирам

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 12:25
Левченко призналась, как война мешает подготовке к сезону
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко сейчас готовится к новому сезону. При этом, нормальной подготовке мешают обстрелы и сигналы тревог.

В интервью Александру Гливинскому Левченко рассказала о проблемах с подготовкой.

Реклама
Читайте также:

Левченко рассказала о проблемах из-за войны

По словам Левченко, воздушные тревоги напрямую сказываются на физическом и эмоциональном состоянии. При этом, все зависит от ситуации: иногда Юлия реагирует только на звуки, иногда — когда понимает, что опасность совсем рядом, заснуть уже невозможно.

"Летом были такие моменты, что была какая-то совсем бессонная ночь, я пришла на тренировку и понимаю, что вообще не восстановилась — такое было, это наши реалии. Но дома мне спокойнее все равно. Я не знаю, как это объяснить. Это, наверное, сейчас каждый украинец трудно объясняет", — сказала Левченко.

Юлия рассказала, что во время выездов на соревнования переживания только усиливаются. За пределами Украины, по словам Левченко, самое тяжелое — это неизвестность: не хватает информации, не всегда понятно, где и что происходит, были ли обстрелы, как чувствуют себя родные. Из соображений безопасности многие детали не публикуют, поэтому приходится постоянно мониторить новости и жить в напряжении.

Легкоатлетка отметила, что регулярно говорит о войне с иностранцами. Особенно в первые годы полномасштабного вторжения у нее было ощущение, что каждый выезд на турнир — это отдельная миссия по объяснению того, что на самом деле происходит в Украине.

В то же время поддержка со стороны коллег-спортсменов, по словам Левченко, безусловна. Иностранные атлеты доверяют украинцам и не сомневаются в их словах.

Напомним, чемпион мира в хевивейте Александр Усик и его жена Екатерина помогли собрать огромную сумму для лечения ребенка.

Также ранее президент Польши отказался от встречи с Усиком.

Килиан Мбаппе в матче за "Реал" повторил рекорд Криштиану Роналду.

Юлия Левченко Легкая атлетика война в Украине прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации