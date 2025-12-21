Левченко призналась, как война мешает подготовке к сезону

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко сейчас готовится к новому сезону. При этом, нормальной подготовке мешают обстрелы и сигналы тревог.

В интервью Александру Гливинскому Левченко рассказала о проблемах с подготовкой.

Левченко рассказала о проблемах из-за войны

По словам Левченко, воздушные тревоги напрямую сказываются на физическом и эмоциональном состоянии. При этом, все зависит от ситуации: иногда Юлия реагирует только на звуки, иногда — когда понимает, что опасность совсем рядом, заснуть уже невозможно.

"Летом были такие моменты, что была какая-то совсем бессонная ночь, я пришла на тренировку и понимаю, что вообще не восстановилась — такое было, это наши реалии. Но дома мне спокойнее все равно. Я не знаю, как это объяснить. Это, наверное, сейчас каждый украинец трудно объясняет", — сказала Левченко.

Юлия рассказала, что во время выездов на соревнования переживания только усиливаются. За пределами Украины, по словам Левченко, самое тяжелое — это неизвестность: не хватает информации, не всегда понятно, где и что происходит, были ли обстрелы, как чувствуют себя родные. Из соображений безопасности многие детали не публикуют, поэтому приходится постоянно мониторить новости и жить в напряжении.

Легкоатлетка отметила, что регулярно говорит о войне с иностранцами. Особенно в первые годы полномасштабного вторжения у нее было ощущение, что каждый выезд на турнир — это отдельная миссия по объяснению того, что на самом деле происходит в Украине.

В то же время поддержка со стороны коллег-спортсменов, по словам Левченко, безусловна. Иностранные атлеты доверяют украинцам и не сомневаются в их словах.

