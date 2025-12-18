Боксер Гвоздик уперше заявив про політичні амбіції

Олександр Гвоздик під час тренування. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Відомий український боксер Олександр Гвоздик поділився поглядом на те, чому Олександр Усик продовжує виступи у професійному спорті. Олімпійський призер не вважає, що кар'єра чемпіона під загрозою.

Ключ до мотивації Усика полягає в раціональному підході до кар'єри та розумінні цінності пройденого шляху, заявив Гвоздик в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Гвоздик підкреслив, що Усик перебуває в оптимальній фізичній та психологічній формі, продовжуючи домінувати на найвищому рівні. Він зазначив, що в такій ситуації логічно використовувати момент, коли багаторічні вкладення в кар'єру починають приносити максимальну віддачу, а не завершувати шлях передчасно.

Олександр Усик на Конгресі WBC. Фото: instagram.com/usykaa/

Вибір суперників Усика виглядає логічним

Окрему увагу Гвоздик приділив можливому поєдинку Усика з Деонтеєм Вайлдером, назвавши такий вибір прагматичним і виправданим з погляду видовищності. Такі бої дають змогу зберегти інтерес публіки та статус великих подій, не наражаючи себе на невиправданий ризик у протистояннях із молодими й менш медійними суперниками.

"Коли ти стільки років працюєш заради результату, дивно зупинятися саме тоді, коли це приносить дивіденди. Усик не виглядає втомленим або таким, що втратив рівень, він, як і раніше, перемагає всіх. Навіть можливі поразки в майбутньому не зітруть його статусу і досягнень, а бій із Вайлдером - це логічне велике шоу. Майк Тайсон програв три з чотирьох останніх поєдинків. І хіба він втратив свою спадщину", — заявив боксер.

Також Олександр Гвоздик наприкінці інтерв'ю відповів на короткий бліц. Зокрема, на запитання про те, кому він би довірив посаду мера Харкова, спортсмен заявив: "Собі".

