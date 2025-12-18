Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гвоздик рассказал о наследии Усика и политических планах

Гвоздик рассказал о наследии Усика и политических планах

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:01
Боксер Гвоздик впервые заявил о политических амбициях
Александр Гвоздик во время тренировки. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Известный украинский боксер Александр Гвоздик поделился взглядом на то, почему Александр Усик продолжает выступления в профессиональном спорте. Олимпийский призер не считает, что карьера чемпиона под угрозой.

Ключ к мотивации Усика заключается в рациональном подходе к карьере и понимании ценности пройденного пути, заявил Гвоздик в интервью "Спорт-Экспресс".

Реклама
Читайте также:

Гвоздик подчеркнул, что Усик находится в оптимальной физической и психологической форме, продолжая доминировать на самом высоком уровне. Он отметил, что в подобной ситуации логично использовать момент, когда многолетние вложения в карьеру начинают приносить максимальную отдачу, а не завершать путь преждевременно. 

Александр Усик
Александр Усик на Конгрессе WBC. Фото: instagram.com/usykaa/

Выбор соперников Усика выглядит логичным

Отдельное внимание Гвоздик уделил возможному поединку Усика с Деонтеем Уайлдером, назвав такой выбор прагматичным и оправданным с точки зрения зрелищности. Подобные бои позволяют сохранить интерес публики и статус больших событий, не подвергая себя неоправданному риску в противостояниях с молодыми и менее медийными соперниками.

"Когда ты столько лет работаешь ради результата, странно останавливаться именно тогда, когда это приносит дивиденды. Усик не выглядит уставшим или потерявшим уровень, он по-прежнему побеждает всех. Даже возможные поражения в будущем не сотрут его статус и достижения, а бой с Вайлдером — это логичное большое шоу. Майк Тайсон проиграл три из четырех последних поединков. И разве он потерял свое наследие", — заявил боксер. 

Также Александр Гвоздик в конце интервью ответил на короткий блиц. В частности, на вопрос о том, кому он бы доверил пост мэра Харькова, спортсмен заявил: "Себе". 

Напомним, ранее Александр Гвоздик поделился мнением о будущем занятии Василия Ломаченко. 

В то же время Александр Усик удивил Энтони Джошуа необычным подарком перед боем с Джейком Полом. 

спорт Александр Усик бокс Майк Тайсон Александр Гвоздик украинские боксеры
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации