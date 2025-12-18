Боксер Гвоздик впервые заявил о политических амбициях

Александр Гвоздик во время тренировки. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Известный украинский боксер Александр Гвоздик поделился взглядом на то, почему Александр Усик продолжает выступления в профессиональном спорте. Олимпийский призер не считает, что карьера чемпиона под угрозой.

Ключ к мотивации Усика заключается в рациональном подходе к карьере и понимании ценности пройденного пути, заявил Гвоздик в интервью "Спорт-Экспресс".

Гвоздик подчеркнул, что Усик находится в оптимальной физической и психологической форме, продолжая доминировать на самом высоком уровне. Он отметил, что в подобной ситуации логично использовать момент, когда многолетние вложения в карьеру начинают приносить максимальную отдачу, а не завершать путь преждевременно.

Александр Усик на Конгрессе WBC. Фото: instagram.com/usykaa/

Выбор соперников Усика выглядит логичным

Отдельное внимание Гвоздик уделил возможному поединку Усика с Деонтеем Уайлдером, назвав такой выбор прагматичным и оправданным с точки зрения зрелищности. Подобные бои позволяют сохранить интерес публики и статус больших событий, не подвергая себя неоправданному риску в противостояниях с молодыми и менее медийными соперниками.

"Когда ты столько лет работаешь ради результата, странно останавливаться именно тогда, когда это приносит дивиденды. Усик не выглядит уставшим или потерявшим уровень, он по-прежнему побеждает всех. Даже возможные поражения в будущем не сотрут его статус и достижения, а бой с Вайлдером — это логичное большое шоу. Майк Тайсон проиграл три из четырех последних поединков. И разве он потерял свое наследие", — заявил боксер.

Также Александр Гвоздик в конце интервью ответил на короткий блиц. В частности, на вопрос о том, кому он бы доверил пост мэра Харькова, спортсмен заявил: "Себе".

