Україна
У Усика сообщили о возвращении Лапина

У Усика сообщили о возвращении Лапина

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:16
Директор Усика рассказал о следующем бое Даниэля Лапина
Даниэль и Сергей Лапины. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Перспективный украинский боксер Даниэль Лапин вскоре должен вернуться на ринг. Сейчас спортсмену подбирают противника.

О будущем Лапина рассказал директор команды Александра Усика и старший брат Даниэля Сергей Лапин в интервью World Boxing News.

Читайте также:
Даниэль Лапин
Даниэль Лапин. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Лапин может вернуться на ринг

По словам Сергея Лапина, Даниэль в ближайшее время вернется к тренировочному процессу. Сейчас младший брат полностью восстановился после травмы и чувствует себя хорошо и вскоре будет известно о следующем поединке.

Вопрос о дате и сопернике пока находится в работе. Команда еще не приняла окончательного решения, однако акцент делается на том, что Лапину нужны большие и резонансные бои. Боксер уже высоко расположен в рейтингах, поэтому сейчас настал момент для серьезных вызовов.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Манчестере Даниэль должен был провести бой против Троя Джонса, однако был вынужден сняться с поединка из-за повреждения. Последний раз украинец выходил в ринг в июле, когда спорно победил британца Льюиса Эдмондсона.

бокс профессиональный бокс Даниэль Лапин украинские боксеры Сергей Лапин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
