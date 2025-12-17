Директор Усика рассказал о следующем бое Даниэля Лапина

У Усика сообщили о возвращении Лапина
Перспективный украинский боксер Даниэль Лапин вскоре должен вернуться на ринг. Сейчас спортсмену подбирают противника.
О будущем Лапина рассказал директор команды Александра Усика и старший брат Даниэля Сергей Лапин в интервью World Boxing News.
Лапин может вернуться на ринг
По словам Сергея Лапина, Даниэль в ближайшее время вернется к тренировочному процессу. Сейчас младший брат полностью восстановился после травмы и чувствует себя хорошо и вскоре будет известно о следующем поединке.
Вопрос о дате и сопернике пока находится в работе. Команда еще не приняла окончательного решения, однако акцент делается на том, что Лапину нужны большие и резонансные бои. Боксер уже высоко расположен в рейтингах, поэтому сейчас настал момент для серьезных вызовов.
Ранее сообщалось, что 1 ноября в Манчестере Даниэль должен был провести бой против Троя Джонса, однако был вынужден сняться с поединка из-за повреждения. Последний раз украинец выходил в ринг в июле, когда спорно победил британца Льюиса Эдмондсона.
