Даниэль Лапин снялся с боя и может потерять несколько титулов

Даниэль Лапин и актер Джейсон Стейтем. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Украинский боксер Даниэль Лапин не сможет провести титульный поединок против британца Троя Джонса, который был запланирован на 1 ноября в Манчестере.

Причиной стала травма, полученная спортсменом во время подготовки к бою, сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions.

Ожидалось, что Даниэль Лапин выйдет в ринг, чтобы защитить сразу три своих титула: IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International. Однако вынужденный отказ лишил его возможности укрепить позиции в рейтингах.

Даниэль Лапин с Александром Усиком. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Что ждет Лапина дальше

Организаторы быстро нашли замену: соперником Джонса станет британец Лиам Кэмерон. Сам поединок сохранит статус главного события вечера, но интерес к нему заметно снизился после ухода украинского чемпиона.

Для Лапина этот бой мог стать важной ступенью в карьере: в июле он одержал победу над Льюисом Эдмондсоном и шел без поражений в профессиональном боксе. Теперь же спортсмену предстоит сосредоточиться на восстановлении, сроки которого пока неизвестны. Ожидается, что новая дата возвращения Лапина в ринг будет объявлена после прохождения медицинского обследования.

Даниэль Лапин — 26-летний украинский боксер полутяжелого веса, выступающий в профессионалах с 2020 года. На его счету 12 побед в 12 боях, в том числе 4 нокаутом. Он владеет титулами IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International, считаясь одним из самых перспективных украинцев в дивизионе.

