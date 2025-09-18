Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Даніель Лапін несподівано втратив шанс на важливий бій

Даніель Лапін несподівано втратив шанс на важливий бій

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 13:19
Даніель Лапін знявся з бою і може втратити декілька титулів
Даніель Лапін та актор Джейсон Стейтем. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Український боксер Даніель Лапін не зможе провести титульний поєдинок проти британця Троя Джонса, який був запланований на 1 листопада в Манчестері.

Причиною стала травма, отримана спортсменом під час підготовки до бою, повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Реклама
Читайте також:

Очікувалося, що Даніель Лапін вийде в ринг, щоб захистити одразу три свої титули: IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International. Однак вимушена відмова позбавила його можливості зміцнити позиції в рейтингах.

Даниэль Лапин
Даніель Лапін з Олександром Усиком. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Що чекає на Лапіна далі

Організатори швидко знайшли заміну: суперником Джонса стане британець Ліам Кемерон. Сам поєдинок збереже статус головної події вечора, але інтерес до нього помітно знизився після відходу українського чемпіона.

Для Лапіна цей бій міг стати важливою сходинкою в кар'єрі: у липні він здобув перемогу над Льюїсом Едмондсоном та йшов без поразок у професійному боксі. Тепер же спортсменові належить зосередитися на відновленні, терміни якого поки невідомі. Очікується, що нова дата повернення Лапіна в ринг буде оголошена після проходження медичного обстеження.

Даніель Лапін - 26-річний український боксер напівважкої ваги, який виступає в професіоналах із 2020 року. На його рахунку 12 перемог у 12 боях, зокрема 4 нокаутом. Він володіє титулами IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International, вважаючись одним із найперспективніших українців у дивізіоні.

Нагадаємо, раніше легендарний боксер порадив Олександру Усику не затягувати із завершенням кар'єри.

Поєдинок Джейка Пола з Джервонтою Девісом був перенесений з Атланти в інше місто.

спорт бокс WBO Даниель Лапін українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації