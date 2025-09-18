Даніель Лапін знявся з бою і може втратити декілька титулів

Даніель Лапін та актор Джейсон Стейтем. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Український боксер Даніель Лапін не зможе провести титульний поєдинок проти британця Троя Джонса, який був запланований на 1 листопада в Манчестері.

Причиною стала травма, отримана спортсменом під час підготовки до бою, повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Очікувалося, що Даніель Лапін вийде в ринг, щоб захистити одразу три свої титули: IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International. Однак вимушена відмова позбавила його можливості зміцнити позиції в рейтингах.

Даніель Лапін з Олександром Усиком. Фото: instagram.com/daniel.lapin/

Що чекає на Лапіна далі

Організатори швидко знайшли заміну: суперником Джонса стане британець Ліам Кемерон. Сам поєдинок збереже статус головної події вечора, але інтерес до нього помітно знизився після відходу українського чемпіона.

Для Лапіна цей бій міг стати важливою сходинкою в кар'єрі: у липні він здобув перемогу над Льюїсом Едмондсоном та йшов без поразок у професійному боксі. Тепер же спортсменові належить зосередитися на відновленні, терміни якого поки невідомі. Очікується, що нова дата повернення Лапіна в ринг буде оголошена після проходження медичного обстеження.

Даніель Лапін - 26-річний український боксер напівважкої ваги, який виступає в професіоналах із 2020 року. На його рахунку 12 перемог у 12 боях, зокрема 4 нокаутом. Він володіє титулами IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International, вважаючись одним із найперспективніших українців у дивізіоні.

