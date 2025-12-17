Директор Усика розповів про наступний бій Даніеля Лапіна

Даніель та Сергій Лапіни. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Перспективний український боксер Даніель Лапін невдовзі має повернутися на ринг. Наразі спортсмену підбирають противника.

Про майбутнє Лапіна розповів директор команди Олександра Усика та старший брат Даніеля Сергій Лапін в інтерв'ю World Boxing News.

Даніель Лапін. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Лапін може повернутися на ринг

За словами Сергія Лапіна, Даніель найближчим часом повернеться до тренувального процесу. Наразі молодший брат повністю відновився після травми та почувається добре і невдовзі буде відомо про наступний поєдинок.

Питання щодо дати та суперника наразі перебуває в роботі. Команда ще не ухвалила остаточного рішення, однак акцент робиться на тому, що Лапіну потрібні великі й резонансні бої. Боксер уже високо розташований у рейтингах, тож зараз настав момент для серйозних викликів.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в Манчестері Даніель мав провести бій проти Троя Джонса, однак був змушений знятися з поєдинку через ушкодження. Востаннє українець виходив у ринг у липні, коли спірно переміг британця Льюїса Едмондсона.

