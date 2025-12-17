Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В Усика повідомили про повернення Лапіна

В Усика повідомили про повернення Лапіна

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:16
Директор Усика розповів про наступний бій Даніеля Лапіна
Даніель та Сергій Лапіни. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Перспективний український боксер Даніель Лапін невдовзі має повернутися на ринг. Наразі спортсмену підбирають противника.

Про майбутнє Лапіна розповів директор команди Олександра Усика та старший брат Даніеля Сергій Лапін в інтерв'ю World Boxing News.

Реклама
Читайте також:
Даниэль Лапин
Даніель Лапін. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Лапін може повернутися на ринг

За словами Сергія Лапіна, Даніель найближчим часом повернеться до тренувального процесу. Наразі молодший брат повністю відновився після травми та почувається добре і невдовзі буде відомо про наступний поєдинок.

Питання щодо дати та суперника наразі перебуває в роботі. Команда ще не ухвалила остаточного рішення, однак акцент робиться на тому, що Лапіну потрібні великі й резонансні бої. Боксер уже високо розташований у рейтингах, тож зараз настав момент для серйозних викликів.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в Манчестері Даніель мав провести бій проти Троя Джонса, однак був змушений знятися з поєдинку через ушкодження. Востаннє українець виходив у ринг у липні, коли спірно переміг британця Льюїса Едмондсона.

Нагадаємо, київське "Динамо" отримало запит на трансфер одного зі своїх футболістів.

Львівські "Карпати" отримають нового головного тренера в Іспанії.

У сім'ї Суркісів наразі різні думки щодо майбутнього київського "Динамо".

бокс професійний бокс Даниель Лапін українські боксери Сергій Лапін
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації