Директор Усика розповів про наступний бій Даніеля Лапіна

В Усика повідомили про повернення Лапіна
Перспективний український боксер Даніель Лапін невдовзі має повернутися на ринг. Наразі спортсмену підбирають противника.
Про майбутнє Лапіна розповів директор команди Олександра Усика та старший брат Даніеля Сергій Лапін в інтерв'ю World Boxing News.
Лапін може повернутися на ринг
За словами Сергія Лапіна, Даніель найближчим часом повернеться до тренувального процесу. Наразі молодший брат повністю відновився після травми та почувається добре і невдовзі буде відомо про наступний поєдинок.
Питання щодо дати та суперника наразі перебуває в роботі. Команда ще не ухвалила остаточного рішення, однак акцент робиться на тому, що Лапіну потрібні великі й резонансні бої. Боксер уже високо розташований у рейтингах, тож зараз настав момент для серйозних викликів.
Раніше повідомлялося, що 1 листопада в Манчестері Даніель мав провести бій проти Троя Джонса, однак був змушений знятися з поєдинку через ушкодження. Востаннє українець виходив у ринг у липні, коли спірно переміг британця Льюїса Едмондсона.
