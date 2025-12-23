Швеция может остаться без главной звезды перед матчем с Украиной

Лидер сборной Швеции может не сыграть с Украиной — что известно
Сборная Швеции по футболу рискует подойти к матчу плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года против Украины без своего ключевого нападающего Александера Исака. Форвард получил повреждение в матче английской Премьер-лиги.
Исак досрочно покинул поле, что сразу вызвало обеспокоенность в расположении национальной команды, сообщает пресс-служба "Ливерпуля".
Травма была получена в игре "Ливерпуля" против "Тоттенхэма", в которой Александер Исак сначала отметился результативной передачей, а затем после столкновения и падения не смог продолжить матч. Позднее клуб подтвердил перелом малоберцовой кости и проведенную операцию на голеностопном суставе, не обозначив точных сроков восстановления.
Отсутствие Исака может стать ключевым фактором
Реабилитация шведского форварда может занять около трех месяцев, что ставит под сомнение его участие в поединке против Украины, запланированном на 26 марта. В текущем отборочном цикле Исак играл нерегулярно, но остается одним из самых опытных и результативных футболистов национальной команды.
Для сборной Швеции потеря основного форварда способна существенно изменить атакующий потенциал, особенно в одноматчевом плей-офф формате. Украина, в случае победы, встретится с победителем пары Польша — Албания и сможет побороться за путевку на Мундиаль.
