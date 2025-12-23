Цыганык объяснил, почему Ребров отказался от Ярмоленко

Андрей Ярмоленко перед поединком. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в конце нынешнего сезона может завершить игровую карьеру. Не исключено, что он больше не сыграет ни одного матча за сборную Украины.

Известный журналист Игорь Цыганык в своей передаче на YouTube-канале объяснил причины такой ситуации.

Бывший капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко остается одним из лучших футболистов киевского "Динамо" в свои 36 лет. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров в последнее время почти не вызывает ветерана в национальную команду. Большинство болельщиков не согласны с таким решением, существует даже теория, которая объясняет действия наставника.

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Ярмоленко не играет за сборную

Согласно версии болельщиков, которую поддерживает и часть экспертов, дело заключается в рекорде нынешнего главы УАФ Андрея Шевченко. Он забил за национальную команду 48 мячей и не хочет, чтобы кто-то превзошел это достижение в ближайшее время. На счету Ярмоленко остается 46 голов в составе "сине-желтых".

"Я понимаю ваш вопрос. Вы спрашиваете после интервью Артема Милевского, что Шевченко не переживет, что кто-нибудь побьет его рекорд и будет саботировать вызов Ярмоленко и его выход на поле. Я думаю, что Андрея не вызовут", — заявил Цыганык.

Уже в марте 2026 года сборной Украины предстоит сыграть один или два решающих матча за право пробиться на Кубок Мира-2026.

