Ярмоленко высказался о будущем и слухах о Казахстане

Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отреагировал на появившуюся информацию о возможном продолжении карьеры в Казахстане. В последние дни в СМИ активно обсуждался вариант с интересом со стороны Актобе.

Клуб из Казахстана якобы рассматривает украинца как потенциальное усиление состава, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Слухи о возможном трансфере Андрея Ярмоленко усилились на фоне активности казахстанского клуба на трансферном рынке и обсуждений будущих кадровых решений. При этом действующий контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года, а сам футболист продолжает оставаться важной фигурой для киевской команды в текущем сезоне.

Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Откуда появились разговоры о Казахстане

Интерес к Ярмоленко связывают с возможными изменениями в структуре "Актобе" и курсом клуба на приглашение известных исполнителей. Ранее сообщалось о подписании контракта с Иваном Ордецом, а также об интересе к Артему Шабанову, что подогрело разговоры о масштабном обновлении состава с украинским вектором.

"Про переход в "Актобе" я ничего не знаю. Никаких переговоров со мной не было. Про футбол Казахстана, конечно, слышал, но сейчас я игрок "Динамо", — заявил Ярмоленко.

Контракт хавбека с киевским клубом заканчивается в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что после этого Ярмоленко могут предложить административную должность в "Динамо".

