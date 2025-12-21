Забарный установил рекорд карьеры по количеству передач в ПСЖ

Забарный в матче с ПСЖ установил рекорд своей карьеры
Украинский центральный защитник Илья Забарный продолжает привыкать к матчам за "ПСЖ". В игре Кубка Франции ему удалось установить рекорд в карьере.
О новом достижении Забарного сообщила "Взбірна".
Новый рекорд Забарного
Забарный установил личный рекорд по количеству передач в профессиональной карьере.
В матче Кубка Франции "ПСЖ" уверенно обыграл "Фонтене" со счетом 4:0. Забарный отыграл полный матч и продемонстрировал впечатляющую точность в работе с мячом — 124 точные передачи из 127 попыток, что составляет 97%.
Этот показатель стал лучшим в карьере украинца и подтвердил его важную роль в контроле игры парижан.
Отметим, что в этом сезоне Забарный сыграл за "ПСЖ" в 19 матчах, в которых забил один гол.
Интересно, что 23-летний защитник подписал контракт с клубом до 20 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 50 млн евро.
