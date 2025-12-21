Видео
Забарный в матче с ПСЖ установил рекорд своей карьеры

Забарный в матче с ПСЖ установил рекорд своей карьеры

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 23:20
Забарный установил рекорд карьеры по количеству передач в ПСЖ
Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник Илья Забарный продолжает привыкать к матчам за "ПСЖ". В игре Кубка Франции ему удалось установить рекорд в карьере.

О новом достижении Забарного сообщила "Взбірна".

Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Новый рекорд Забарного

Забарный установил личный рекорд по количеству передач в профессиональной карьере.

В матче Кубка Франции "ПСЖ" уверенно обыграл "Фонтене" со счетом 4:0. Забарный отыграл полный матч и продемонстрировал впечатляющую точность в работе с мячом — 124 точные передачи из 127 попыток, что составляет 97%.

Этот показатель стал лучшим в карьере украинца и подтвердил его важную роль в контроле игры парижан.

Отметим, что в этом сезоне Забарный сыграл за "ПСЖ" в 19 матчах, в которых забил один гол.

Интересно, что 23-летний защитник подписал контракт с клубом до 20 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 50 млн евро.

Напомним, ранее действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик высмеял Тайсона Фьюри.

Также Усик помог Энтони Джошуа готовиться к бою с Джейком Полом.

 

футбол рекорд ПСЖ Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
