Забарний встановив рекорд кар’єри за кількістю передач у ПСЖ

Забарний в матчі з ПСЖ встановив рекорд своєї кар'єри
Український центральний захисник Ілля Забарний продовжує звикати до матчів за "ПСЖ". У грі Кубка Франції йому вдалося встановити рекорд у кар’єрі.
Про нове досягнення Забарного повідомила "Взбірна".
Новий рекорд Забарного
Забарний встановив особистий рекорд за кількістю передач у професійній кар’єрі.
У матчі Кубка Франції "ПСЖ" упевнено обіграв "Фонтене" з рахунком 4:0. Забарний відіграв повний матч і продемонстрував вражаючу точність у роботі з м’ячем — 124 точні передачі зі 127 спроб, що становить 97%.
Цей показник став найкращим у кар’єрі українця та підтвердив його важливу роль у контролі гри парижан.
Зазначимо, що цього сезону Забарний зіграв за "ПСЖ" у 19 матчах, у яких забив один гол.
Цікаво, що 23-річний захисник підписав контракт із клубом до 20 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 50 млн євро.
Нагадаємо, раніше чинний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик висміяв Тайсона Ф'юрі.
Також Усик допоміг Ентоні Джошуа готуватися до бою з Джейком Полом.
Читайте Новини.LIVE!