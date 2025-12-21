Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Забарний в матчі з ПСЖ встановив рекорд своєї кар'єри

Забарний в матчі з ПСЖ встановив рекорд своєї кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 23:20
Забарний встановив рекорд кар’єри за кількістю передач у ПСЖ
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний продовжує звикати до матчів за "ПСЖ". У грі Кубка Франції йому вдалося встановити рекорд у кар’єрі.

Про нове досягнення Забарного повідомила "Взбірна".

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Новий рекорд Забарного

Забарний встановив особистий рекорд за кількістю передач у професійній кар’єрі.

У матчі Кубка Франції "ПСЖ" упевнено обіграв "Фонтене" з рахунком 4:0. Забарний відіграв повний матч і продемонстрував вражаючу точність у роботі з м’ячем — 124 точні передачі зі 127 спроб, що становить 97%.

Цей показник став найкращим у кар’єрі українця та підтвердив його важливу роль у контролі гри парижан.

Зазначимо, що цього сезону Забарний зіграв за "ПСЖ" у 19 матчах, у яких забив один гол.

Цікаво, що 23-річний захисник підписав контракт із клубом до 20 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 50 млн євро.

Нагадаємо, раніше чинний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик висміяв Тайсона Ф'юрі.

Також Усик допоміг Ентоні Джошуа готуватися до бою з Джейком Полом.

 

футбол рекорд ПСЖ Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації