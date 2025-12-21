Забарний встановив рекорд кар’єри за кількістю передач у ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний продовжує звикати до матчів за "ПСЖ". У грі Кубка Франції йому вдалося встановити рекорд у кар’єрі.

Про нове досягнення Забарного повідомила "Взбірна".

Реклама

Читайте також:

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Новий рекорд Забарного

Забарний встановив особистий рекорд за кількістю передач у професійній кар’єрі.

У матчі Кубка Франції "ПСЖ" упевнено обіграв "Фонтене" з рахунком 4:0. Забарний відіграв повний матч і продемонстрував вражаючу точність у роботі з м’ячем — 124 точні передачі зі 127 спроб, що становить 97%.

Цей показник став найкращим у кар’єрі українця та підтвердив його важливу роль у контролі гри парижан.

Зазначимо, що цього сезону Забарний зіграв за "ПСЖ" у 19 матчах, у яких забив один гол.

Цікаво, що 23-річний захисник підписав контракт із клубом до 20 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 50 млн євро.

Нагадаємо, раніше чинний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик висміяв Тайсона Ф'юрі.

Також Усик допоміг Ентоні Джошуа готуватися до бою з Джейком Полом.