Головна Спорт Ярмоленко розкрив правду про відхід із Динамо

Ярмоленко розкрив правду про відхід із Динамо

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:21
Ярмоленко висловився про майбутнє та чутки про Казахстан
Андрій Ярмоленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відреагував на інформацію, що з'явилася про можливе продовження кар'єри в Казахстані. Останніми днями в ЗМІ активно обговорювали варіант з інтересом з боку Актобе.

Клуб із Казахстану нібито розглядає українця як потенційне посилення складу, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Чутки про можливий трансфер Андрія Ярмоленка посилилися на тлі активності казахстанського клубу на трансферному ринку та обговорень майбутніх кадрових рішень. При цьому чинний контракт футболіста з "Динамо" розрахований до літа 2026 року, а сам футболіст продовжує залишатися важливою фігурою для київської команди в поточному сезоні.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Звідки з'явилися розмови про Казахстан

Інтерес до Ярмоленка пов'язують із можливими змінами в структурі "Актобе" та курсом клубу на запрошення відомих виконавців. Раніше повідомлялося про підписання контракту з Іваном Ордецом, а також про інтерес до Артема Шабанова, що підігріло розмови про масштабне оновлення складу з українським вектором.

"Про перехід в "Актобе" я нічого не знаю. Ніяких переговорів зі мною не було. Про футбол Казахстану, звичайно, чув, але зараз я гравець "Динамо", — заявив Ярмоленко.

Контракт хавбека з київським клубом закінчується наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося, що після цього Ярмоленку можуть запропонувати адміністративну посаду в "Динамо".

Нагадаємо, форвард "Баварії" Гаррі Кейн встановив унікальний рекорд результативності в Бундеслізі.

Футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний продемонстрував найкращі показники в усій своїй кар'єрі.

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко мріє про відродження одного із символів України.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Андрій Ярмоленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
