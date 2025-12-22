Ярмоленко висловився про майбутнє та чутки про Казахстан

Ярмоленко розкрив правду про відхід із Динамо
Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відреагував на інформацію, що з'явилася про можливе продовження кар'єри в Казахстані. Останніми днями в ЗМІ активно обговорювали варіант з інтересом з боку Актобе.
Клуб із Казахстану нібито розглядає українця як потенційне посилення складу, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
Чутки про можливий трансфер Андрія Ярмоленка посилилися на тлі активності казахстанського клубу на трансферному ринку та обговорень майбутніх кадрових рішень. При цьому чинний контракт футболіста з "Динамо" розрахований до літа 2026 року, а сам футболіст продовжує залишатися важливою фігурою для київської команди в поточному сезоні.
Звідки з'явилися розмови про Казахстан
Інтерес до Ярмоленка пов'язують із можливими змінами в структурі "Актобе" та курсом клубу на запрошення відомих виконавців. Раніше повідомлялося про підписання контракту з Іваном Ордецом, а також про інтерес до Артема Шабанова, що підігріло розмови про масштабне оновлення складу з українським вектором.
"Про перехід в "Актобе" я нічого не знаю. Ніяких переговорів зі мною не було. Про футбол Казахстану, звичайно, чув, але зараз я гравець "Динамо", — заявив Ярмоленко.
Контракт хавбека з київським клубом закінчується наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося, що після цього Ярмоленку можуть запропонувати адміністративну посаду в "Динамо".
