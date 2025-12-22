Відео
Кейн дуже легко побив неймовірний рекорд Робена в Бундеслізі

Кейн дуже легко побив неймовірний рекорд Робена в Бундеслізі

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 07:45
Гаррі Кейн встановив унікальний рекорд Бундесліги
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

В 15-му турі Бундесліги "Баварія" розгромила "Гайденгайм" з рахунком 4:0. В цьому матчі голом відзначився форвард Гаррі Кейн.

Кейн завдяки голу став рекордсменом Бундесліги за системою гол+пас, повідомили пресслужба "Баварії".

Читайте також:

Кейн підкорив неймовірне досягнення

Англійський форвард заробив свій 100-й результативний бал за системою гол+пас в Бундеслізі. Наразі у Кейна 81 забитий м’яч і 19 асистів. На досягнення позначки у 100 балів британцю знадобилося лише 78 матчів, що є найкращим показником з моменту початку ведення такої статистики у сезоні 2004/2005 рр.

Попередній рекорд належав нідерландському вінгеру "Баварії" Ар’єну Роббену, який подолав рубіж у 100 очок за 119 ігор.

Кейн приєднався до "Баварії" влітку 2023 року після трансферу з "Тоттенгема". З того часу він вже встановив кілька рекордів результативності.

У поточному сезоні Гаррі забив 34 голи і віддав чотири результативні передачі в 30 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик поглузував з Тайсона Ф'юрі через їх поєдинок.

Також Усик у тренувальному таборі допоміг Ентоні Джошуа порадами перед боєм з Джейком Полом.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
