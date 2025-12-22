Гаррі Кейн встановив унікальний рекорд Бундесліги

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

В 15-му турі Бундесліги "Баварія" розгромила "Гайденгайм" з рахунком 4:0. В цьому матчі голом відзначився форвард Гаррі Кейн.

Кейн завдяки голу став рекордсменом Бундесліги за системою гол+пас, повідомили пресслужба "Баварії".

Кейн підкорив неймовірне досягнення

Англійський форвард заробив свій 100-й результативний бал за системою гол+пас в Бундеслізі. Наразі у Кейна 81 забитий м’яч і 19 асистів. На досягнення позначки у 100 балів британцю знадобилося лише 78 матчів, що є найкращим показником з моменту початку ведення такої статистики у сезоні 2004/2005 рр.

Попередній рекорд належав нідерландському вінгеру "Баварії" Ар’єну Роббену, який подолав рубіж у 100 очок за 119 ігор.

Кейн приєднався до "Баварії" влітку 2023 року після трансферу з "Тоттенгема". З того часу він вже встановив кілька рекордів результативності.

У поточному сезоні Гаррі забив 34 голи і віддав чотири результативні передачі в 30 матчах в усіх турнірах.

