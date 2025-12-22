Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кейн очень легко побил невероятный рекорд Робена в Бундеслиге

Кейн очень легко побил невероятный рекорд Робена в Бундеслиге

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 07:45
Харри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги
Харри Кейн. Фото: Reuters

В 15-м туре Бундеслиги "Бавария" разгромила "Хайденхайм" со счетом 4:0. В этом матче голом отметился форвард Харри Кейн.

Кейн благодаря голу стал рекордсменом Бундеслиги по системе гол+пас, сообщили пресс-служба "Баварии".

Реклама
Читайте также:

Кейн покорил невероятное достижение

Английский форвард заработал свой 100-й результативный балл по системе гол+пас в Бундеслиге. Сейчас у Кейна 81 забитый мяч и 19 ассистов. На достижение отметки в 100 баллов британцу понадобилось всего 78 матчей, что является лучшим показателем с момента начала ведения такой статистики в сезоне 2004/2005 гг.

Предыдущий рекорд принадлежал нидерландскому вингеру "Баварии" Арьену Роббену, который преодолел рубеж в 100 очков за 119 игр.

Кейн присоединился к "Баварии" летом 2023 года после трансфера из "Тоттенхэма". С тех пор он уже установил несколько рекордов результативности.

В текущем сезоне Гарри забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее Александр Усик посмеялся над Тайсоном Фьюри из-за их поединка.

Также Усик в тренировочном лагере помог Энтони Джошуа советами перед боем с Джейком Полом.

футбол рекорд Бавария Харри Кейн Бундеслига
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации