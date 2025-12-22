Харри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги

Харри Кейн. Фото: Reuters

В 15-м туре Бундеслиги "Бавария" разгромила "Хайденхайм" со счетом 4:0. В этом матче голом отметился форвард Харри Кейн.

Кейн благодаря голу стал рекордсменом Бундеслиги по системе гол+пас, сообщили пресс-служба "Баварии".

Английский форвард заработал свой 100-й результативный балл по системе гол+пас в Бундеслиге. Сейчас у Кейна 81 забитый мяч и 19 ассистов. На достижение отметки в 100 баллов британцу понадобилось всего 78 матчей, что является лучшим показателем с момента начала ведения такой статистики в сезоне 2004/2005 гг.

Предыдущий рекорд принадлежал нидерландскому вингеру "Баварии" Арьену Роббену, который преодолел рубеж в 100 очков за 119 игр.

Кейн присоединился к "Баварии" летом 2023 года после трансфера из "Тоттенхэма". С тех пор он уже установил несколько рекордов результативности.

В текущем сезоне Гарри забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах.

