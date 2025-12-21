Відео
Головна Спорт Алієв скаржився Суркісу на російського тренера Динамо

Алієв скаржився Суркісу на російського тренера Динамо

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 16:25
Алієв розповів про жорсткий конфлікт з Газзаєвим в Динамо
Олександр Алієв. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв згадав про один з найбільших своїх конфліктів в клубі. Стався він з російським тренером Валерієм Газзаєвим.

Про це Алієв розповів у інтерв'ю порталу Sport.ua.

Читайте також:
Алиев - Газзаев
Газзаєв та Алієв. Фото: "Динамо"

Алієв пішов на конфлікт з Газзаєвим

За словами Алієва, напередодні його переходу до "Локомотива" Москва Газзаєв особисто запросив його на розмову і пообіцяв капітанську пов’язку. Тренер аргументував це тим, що бачить лідерами команди саме Алієва та Артема Мілевського, запропонувавши одному роль капітана, іншому — віцекапітанa, попри наявність у складі таких авторитетних гравців, як Олександр Шовковський, Тарас Михалик і Олег Гусєв.

Однак уже під час зборів перед матчем за Суперкубок рішення змінилося — капітаном було оголошено Мілевського. Сам факт вибору, наголошує Алієв, не став для нього проблемою. Ключовим було інше: він не сприйняв ситуацію, в якій слова тренера розійшлися з діями.

Футболіст зізнався, що після цього відкрито висловив своє обурення керівництву клубу й ухвалив для себе принципове рішення — більше не працювати з Газзаєвим. Саме ця історія, за його словами, стала переломним моментом у стосунках із тренером.

"Я просто не люблю, коли мені брешуть – в очі говорили одне, а вийшло зовсім інше. Пам'ятаю, з Ігорем Михайловичем тоді зайшли в ліфт і я йому так і сказав: "Йому вусатому пі****су я більше руки не подам". Я просто не хотів з ним працювати", — сказав Алієв.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик та його дружина Катерина допомогли хворій дитині.

Також раніше президент Польщі Кароль Навроцький відмовився зустрічатись з Усиком.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко розповіла про проблеми з підготовкою під час війни.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
