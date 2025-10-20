Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Військова частина повідомила, чи служив в ній Олександр Алієв

Військова частина повідомила, чи служив в ній Олександр Алієв

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 00:13
Оновлено: 00:17
Стало відомо, чи служив Олександр Алієв у ЗСУ
Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв після початку повномасштабного вторгнення одягнув військову форму та взяв до рук зброю. Однак, у суспільства було дуже багато питань до служби футболіста, оскільки, в останні роки його частіше помічають в Києві.

Інформацію про службу футболіста опублікував портал 24tv.ua з посиланням на відповідь військової частини.

Реклама
Читайте також:
Александр Алиев
Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото: IGNIS

В чому проблема Алієва

Раніше в інтерв’ю блогеру Славі Дьоміну, яке вийшло 22 травня цього року, Алієв розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до 129-го батальйону 112-ї бригади.

Олександр тоді згадав, що й досі служить, але був відряджений до іншої частини, де має більше вільного часу.

Після цієї заяви ветеран війни Олег Симороз публічно заявив, що Алієв "не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади ЗСУ.

Чи служив Алієв

Журналісти звернулися до 112-ї окремої бригади територіальної оборони з запитом, щоб з’ясувати правдивість слів Алієва.

У відповідь бригада підтвердила, що Алієв дійсно служив у бригаді з 24 лютого 2022 року по 22 березня 2023 року.

Проте після цього його виключили зі списків особового складу, і наразі він не проходить службу в цій частині.

Нагадаємо, заміну Олександру Шовковському знайшов експерт Віктор Леоненко.

Дружина Олександра Усика Катерина відвідала церемонії нагородження в екстравагантній сукні.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала нову яскраву фотосесію.

ЗСУ футбол армія Динамо Олександр Аліев
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації