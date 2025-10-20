Стало відомо, чи служив Олександр Алієв у ЗСУ

Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв після початку повномасштабного вторгнення одягнув військову форму та взяв до рук зброю. Однак, у суспільства було дуже багато питань до служби футболіста, оскільки, в останні роки його частіше помічають в Києві.

Інформацію про службу футболіста опублікував портал 24tv.ua з посиланням на відповідь військової частини.

Реклама

Читайте також:

Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото: IGNIS

В чому проблема Алієва

Раніше в інтерв’ю блогеру Славі Дьоміну, яке вийшло 22 травня цього року, Алієв розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до 129-го батальйону 112-ї бригади.

Олександр тоді згадав, що й досі служить, але був відряджений до іншої частини, де має більше вільного часу.

Після цієї заяви ветеран війни Олег Симороз публічно заявив, що Алієв "не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади ЗСУ.

Чи служив Алієв

Журналісти звернулися до 112-ї окремої бригади територіальної оборони з запитом, щоб з’ясувати правдивість слів Алієва.

У відповідь бригада підтвердила, що Алієв дійсно служив у бригаді з 24 лютого 2022 року по 22 березня 2023 року.

Проте після цього його виключили зі списків особового складу, і наразі він не проходить службу в цій частині.

Нагадаємо, заміну Олександру Шовковському знайшов експерт Віктор Леоненко.

Дружина Олександра Усика Катерина відвідала церемонії нагородження в екстравагантній сукні.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала нову яскраву фотосесію.