Стало известно, служил ли Александр Алиев в ВСУ

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев после начала полномасштабного вторжения одел военную форму и взял в руки оружие. Однако, у общества было очень много вопросов к службе футболиста, поскольку, в последние годы его чаще замечали в Киеве.

Информацию о службе футболиста опубликовал портал 24tv.ua со ссылкой на ответ воинской части.

В чем проблема Алиева

Ранее в интервью блогеру Славе Демину, которое вышло 22 мая этого года, Алиев рассказал, что с первых дней полномасштабного вторжения вступил в 129-й батальон 112-й бригады.

Александр тогда вспомнил, что до сих пор служит, но был откомандирован в другую часть, где имеет больше свободного времени.

После этого заявления ветеран войны Олег Симороз публично заявил, что Алиев не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде ВСУ.

Служил ли Алиев

Журналисты обратились в 112-ю отдельную бригаду территориальной обороны с запросом, чтобы выяснить правдивость слов Алиева.

В ответ бригада подтвердила, что Алиев действительно служил в бригаде с 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года.

Однако после этого его исключили из списков личного состава, и сейчас он не проходит службу в этой части.

