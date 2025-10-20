Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Воинская часть сообщила, служил ли в ней Александр Алиев

Воинская часть сообщила, служил ли в ней Александр Алиев

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 00:13
обновлено: 00:17
Стало известно, служил ли Александр Алиев в ВСУ
Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев после начала полномасштабного вторжения одел военную форму и взял в руки оружие. Однако, у общества было очень много вопросов к службе футболиста, поскольку, в последние годы его чаще замечали в Киеве.

Информацию о службе футболиста опубликовал портал 24tv.ua со ссылкой на ответ воинской части.

Реклама
Читайте также:
Александр Алиев
Артем Милевский и Александр Алиев. Фото: IGNIS

В чем проблема Алиева

Ранее в интервью блогеру Славе Демину, которое вышло 22 мая этого года, Алиев рассказал, что с первых дней полномасштабного вторжения вступил в 129-й батальон 112-й бригады.

Александр тогда вспомнил, что до сих пор служит, но был откомандирован в другую часть, где имеет больше свободного времени.

После этого заявления ветеран войны Олег Симороз публично заявил, что Алиев не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде ВСУ.

Служил ли Алиев

Журналисты обратились в 112-ю отдельную бригаду территориальной обороны с запросом, чтобы выяснить правдивость слов Алиева.

В ответ бригада подтвердила, что Алиев действительно служил в бригаде с 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года.

Однако после этого его исключили из списков личного состава, и сейчас он не проходит службу в этой части.

Напомним, замену Александру Шовковскому нашел эксперт Виктор Леоненко.

Жена Александра Усика Екатерина посетила церемонии награждения в экстравагантном платье.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала новую яркую фотосессию.

ВСУ футбол армия Динамо Александр Алиев
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации