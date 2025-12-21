Видео
Главная Спорт Алиев жаловался Суркису на российского тренера Динамо

Алиев жаловался Суркису на российского тренера Динамо

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 16:25
Алиев рассказал о жестком конфликте с Газзаевым в Динамо
Александр Алиев. Фото: кадр из видео

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев вспомнил об одном из самых больших своих конфликтов в клубе. Произошел он с российским тренером Валерием Газзаевым.

Об этом Алиев рассказал в интервью порталу Sport.ua.

Алиев - Газзаев
Газзаев и Алиев. Фото: "Динамо"

Алиев пошел на конфликт с Газзаевым

По словам Алиева, накануне его перехода в "Локомотив" Москва Газзаев лично пригласил его на разговор и пообещал капитанскую повязку. Тренер аргументировал это тем, что видит лидерами команды именно Алиева и Артема Милевского, предложив одному роль капитана, другому — вице-капитана, несмотря на наличие в составе таких авторитетных игроков, как Александр Шовковский, Тарас Михалик и Олег Гусев.

Однако уже во время сборов перед матчем за Суперкубок решение изменилось — капитаном был объявлен Милевский. Сам факт выбора, отмечает Алиев, не стал для него проблемой. Ключевым было другое: он не воспринял ситуацию, в которой слова тренера разошлись с действиями.

Футболист признался, что после этого открыто выразил свое возмущение руководству клуба и принял для себя принципиальное решение - больше не работать с Газзаевым. Именно эта история, по его словам, стала переломным моментом в отношениях с тренером.

"Я просто не люблю, когда мне врут — в глаза говорили одно, а получилось совсем другое. Помню, с Игорем Михайловичем тогда зашли в лифт и я ему так и сказал: "Ему усатому пи****су я больше руки не подам". Я просто не хотел с ним работать", — сказал Алиев.

футбол россияне Динамо тренер Александр Алиев
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
