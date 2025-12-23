Циганик пояснив, чому Ребров відмовився від Ярмоленка

Андрій Ярмоленко перед поєдинком. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко наприкінці нинішнього сезону може завершити ігрову кар'єру. Не виключено, що він більше не зіграє жодного матчу за збірну України.

Відомий журналіст Ігор Циганик у своїй передачі на YouTube-каналі пояснив причини такої ситуації.

Колишній капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишається одним із найкращих футболістів київського "Динамо" у свої 36 років. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров останнім часом майже не викликає ветерана в національну команду. Більшість уболівальників не згодні з таким рішенням, існує навіть теорія, яка пояснює дії наставника.

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Ярмоленко не грає за збірну

Згідно з версією вболівальників, яку підтримує і частина експертів, справа полягає в рекорді нинішнього очільника УАФ Андрія Шевченка. Він забив за національну команду 48 м'ячів і не хоче, щоб хтось перевершив це досягнення найближчим часом. На рахунку Ярмоленка залишається 46 голів у складі "синьо-жовтих".

"Я розумію ваше запитання. Ви запитуєте після інтерв'ю Артема Мілевського, що Шевченко не переживе, що хтось поб'є його рекорд і буде саботувати виклик Ярмоленка і його вихід на поле. Я думаю, що Андрія не викличуть", — заявив Циганик.

Уже в березні 2026 року збірній України належить зіграти один або два вирішальні матчі за право пробитися на Кубок Світу-2026.

