Україна
Ярмоленко не буде в збірній України — думка журналіста

Ярмоленко не буде в збірній України — думка журналіста

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:17
Циганик пояснив, чому Ребров відмовився від Ярмоленка
Андрій Ярмоленко перед поєдинком. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко наприкінці нинішнього сезону може завершити ігрову кар'єру. Не виключено, що він більше не зіграє жодного матчу за збірну України.

Відомий журналіст Ігор Циганик у своїй передачі на YouTube-каналі пояснив причини такої ситуації.

Читайте також:

Колишній капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишається одним із найкращих футболістів київського "Динамо" у свої 36 років. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров останнім часом майже не викликає ветерана в національну команду. Більшість уболівальників не згодні з таким рішенням, існує навіть теорія, яка пояснює дії наставника.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Ярмоленко не грає за збірну

Згідно з версією вболівальників, яку підтримує і частина експертів, справа полягає в рекорді нинішнього очільника УАФ Андрія Шевченка. Він забив за національну команду 48 м'ячів і не хоче, щоб хтось перевершив це досягнення найближчим часом. На рахунку Ярмоленка залишається 46 голів у складі "синьо-жовтих".

"Я розумію ваше запитання. Ви запитуєте після інтерв'ю Артема Мілевського, що Шевченко не переживе, що хтось поб'є його рекорд і буде саботувати виклик Ярмоленка і його вихід на поле. Я думаю, що Андрія не викличуть", — заявив Циганик.

Уже в березні 2026 року збірній України належить зіграти один або два вирішальні матчі за право пробитися на Кубок Світу-2026.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Олександр Шовковський готовий залишитися в "Динамо" після звільнення з команди.

Учасниця Олімпійських ігор Юлія Левченко поділилася думкою про успіхи Ярослави Магучіх.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
