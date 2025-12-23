Шовковський не планує йти з Динамо попри звільнення

Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що Олександр Шовковський не розглядає варіант остаточного відходу з "Динамо". Екснаставник "біло-синіх" зберігає прив'язку до клубу і не поспішає з різкими кар'єрними рішеннями після завершення роботи в першій команді.

Подальші кроки Шовковського залежатимуть від умов та формату можливої співпраці, повідомив журналіст у передачі "Циганик LIVE".

Молодий тренер не демонструє намірів повністю закрити для себе "динамівську" сторінку. При цьому в клубі, за наявними даними, коректно закрили всі фінансові зобов'язання перед колишнім наставником без конфліктів і компенсаційних суперечок.

Олександр Шовковський перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Циганик оцінює перспективи Шовковського

Контракти з тренерським штабом, до якого входили Еміліан Карас, Олег Гусєв та Сергій Федоров, були розраховані до кінця сезону, і клуб виконав свої зобов'язання в повному обсязі.

"Наскільки я розумію, Шовковський планує залишатися в Динамо. На яких умовах — сказати не можу, але його досвід дійсно дуже цінний. Він попрацював у збірній України, з Луческу і виграв чемпіонство, а це серйозна база для подальшого зростання", — пояснив журналіст.

Шовковський очолював киян у сезоні 2024/25 та привів команду до чемпіонства в УПЛ, а співпраця була припинена після поразки від "Омонії" в Лізі конференцій, що не перекреслило його статус усередині клубу.

