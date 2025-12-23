Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шовковський прийняв складне рішення про подальшу роботу

Шовковський прийняв складне рішення про подальшу роботу

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:19
Шовковський не планує йти з Динамо попри звільнення
Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що Олександр Шовковський не розглядає варіант остаточного відходу з "Динамо". Екснаставник "біло-синіх" зберігає прив'язку до клубу і не поспішає з різкими кар'єрними рішеннями після завершення роботи в першій команді.

Подальші кроки Шовковського залежатимуть від умов та формату можливої співпраці, повідомив журналіст у передачі "Циганик LIVE".

Реклама
Читайте також:

Молодий тренер не демонструє намірів повністю закрити для себе "динамівську" сторінку. При цьому в клубі, за наявними даними, коректно закрили всі фінансові зобов'язання перед колишнім наставником без конфліктів і компенсаційних суперечок.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Циганик оцінює перспективи Шовковського

Контракти з тренерським штабом, до якого входили Еміліан Карас, Олег Гусєв та Сергій Федоров, були розраховані до кінця сезону, і клуб виконав свої зобов'язання в повному обсязі.

"Наскільки я розумію, Шовковський планує залишатися в Динамо. На яких умовах — сказати не можу, але його досвід дійсно дуже цінний. Він попрацював у збірній України, з Луческу і виграв чемпіонство, а це серйозна база для подальшого зростання", — пояснив журналіст.

Шовковський очолював киян у сезоні 2024/25 та привів команду до чемпіонства в УПЛ, а співпраця була припинена після поразки від "Омонії" в Лізі конференцій, що не перекреслило його статус усередині клубу.

Нагадаємо, англієць Гаррі Кейн став автором унікального рекорду в складі "Баварії".

Колишній боксер Володимир Кличко виступив з ідеєю щодо літака Ан-225 "Мрія".

спорт футбол Динамо тренер Олександр Шовковський
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації