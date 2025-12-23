Видео
Шовковский принял сложное решение о дальнейшей работе

Шовковский принял сложное решение о дальнейшей работе

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 08:19
Шовковский не планирует уходить из Динамо несмотря на увольнение
Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что Александр Шовковский не рассматривает вариант окончательного ухода из "Динамо". Экс-наставник "бело-синих" сохраняет привязку к клубу и не спешит с резкими карьерными решениями после завершения работы в первой команде.

Дальнейшие шаги Шовковского будут зависеть от условий и формата возможного сотрудничества, сообщил журналист в передаче "Цыганык LIVE".

Реклама
Читайте также:

Молодой тренер не демонстрирует намерений полностью закрыть для себя "динамовскую" страницу. При этом в клубе, по имеющимся данным, корректно закрыли все финансовые обязательства перед бывшим наставником без конфликтов и компенсационных споров. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Цыганык оценивает перспективы Шовковского

Контракты с тренерским штабом, в который входили Эмилиан Карас, Олег Гусев и Сергей Федоров, были рассчитаны до конца сезона, и клуб выполнил свои обязательства в полном объеме.

"Насколько я понимаю, Шовковский планирует оставаться в Динамо. На каких условиях — сказать не могу, но его опыт действительно очень ценен. Он поработал в сборной Украины, с Луческу и выиграл чемпионство, а это серьезная база для дальнейшего роста", — объяснил журналист.

Шовковский возглавлял киевлян в сезоне 2024/25 и привел команду к чемпионству в УПЛ, а сотрудничество было прекращено после поражения от "Омонии" в Лиге конференций, что не перечеркнуло его статус внутри клуба. 

Напомним, англичанин Харри Кейн стал автором уникального рекорда в составе "Баварии". 

Бывший боксер Владимир Кличко выступил с идеей относительно самолета Ан-225 "Мрия".

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
