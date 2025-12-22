Левченко пояснила, чому феномен Магучіх не можна повторити

Юлія Левченко під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Відома українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася думкою про феномен досягнень Ярослава Магучіх, яка останніми роками домінує на світовій арені. За словами стрибунки у висоту, спроби знайти універсальну формулу успіху в спорті від початку приречені на спрощення складного процесу.

Українська спортсменка в інтерв'ю YouTube-каналу Олександра Глівінського підкреслила, що кожен атлет проходить власний шлях, а високі результати складаються з безлічі факторів.

Серед таких чинників виявилися природні дані, час приходу в спорт, робота з тренером, психологічна стійкість, внутрішнє відчуття руху і навіть оточення за межами стадіону.

Чому Магучіх залишається унікальною

Левченко зазначила, що навіть якщо успішний спортсмен детально опише свій шлях, це не гарантує повторення результату в інших. У різних випадках можуть працювати як підтримка близьких, так і зворотна мотивація — бажання довести щось всупереч обставинам, і саме ця індивідуальність робить кожного чемпіона унікальним.

"У кожної людини свій ключ до успіху, і в цьому вся суть. Навіть якщо розібрати чийсь шлях по кроках, це не означає, що він спрацює для іншого спортсмена. У результаті завжди сходиться занадто багато факторів, щоб звести все до однієї методики", — вважає Левченко.

