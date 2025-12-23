Відео
Головна Спорт Лідер збірної Швеції може не зіграти з Україною — що відомо

Лідер збірної Швеції може не зіграти з Україною — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 12:05
Швеція може залишитися без головної зірки перед матчем з Україною
Александер Ісак отримав травму. Фото: Reuters/John Sibley

Збірна Швеції з футболу ризикує підійти до матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти України без свого ключового нападника Александера Ісака. Форвард зазнав ушкодження в матчі англійської Прем'єр-ліги.

Ісак достроково залишив поле, що одразу викликало занепокоєння в розташуванні національної команди, повідомляє пресслужба "Ліверпуля".

Читайте також:

Травму було отримано в грі "Ліверпуля" проти "Тоттенгема", в якій Александер Ісак спочатку відзначився результативною передачею, а потім після зіткнення і падіння не зміг продовжити матч. Пізніше клуб підтвердив перелом малогомілкової кістки та проведену операцію на гомілковостопному суглобі, не позначивши точних термінів відновлення.

Александер Исак
Александер Ісак отримав травму. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Відсутність Ісака може стати ключовим фактором

Реабілітація шведського форварда може зайняти близько трьох місяців, що ставить під сумнів його участь у поєдинку проти України, запланованому на 26 березня. У поточному відбірковому циклі Ісак грав нерегулярно, але залишається одним із найдосвідченіших та найрезультативніших футболістів національної команди.

Для збірної Швеції втрата основного форварда здатна істотно змінити атакувальний потенціал, особливо в одноматчевому плей-офф форматі. Україна, у разі перемоги, зустрінеться з переможцем пари Польща — Албанія і зможе поборотися за путівку на Мундіаль.

Нагадаємо, Юлія Левченко здивувала відповіддю на запитання про успіхи олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх.

Колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський може залишитися в клубі попри відставку.

спорт футбол Ліверпуль травма Александер Ісак Збірна Швеції з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
