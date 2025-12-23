Швеція може залишитися без головної зірки перед матчем з Україною

Александер Ісак отримав травму. Фото: Reuters/John Sibley

Збірна Швеції з футболу ризикує підійти до матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти України без свого ключового нападника Александера Ісака. Форвард зазнав ушкодження в матчі англійської Прем'єр-ліги.

Ісак достроково залишив поле, що одразу викликало занепокоєння в розташуванні національної команди, повідомляє пресслужба "Ліверпуля".

Травму було отримано в грі "Ліверпуля" проти "Тоттенгема", в якій Александер Ісак спочатку відзначився результативною передачею, а потім після зіткнення і падіння не зміг продовжити матч. Пізніше клуб підтвердив перелом малогомілкової кістки та проведену операцію на гомілковостопному суглобі, не позначивши точних термінів відновлення.

Александер Ісак отримав травму. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Відсутність Ісака може стати ключовим фактором

Реабілітація шведського форварда може зайняти близько трьох місяців, що ставить під сумнів його участь у поєдинку проти України, запланованому на 26 березня. У поточному відбірковому циклі Ісак грав нерегулярно, але залишається одним із найдосвідченіших та найрезультативніших футболістів національної команди.

Для збірної Швеції втрата основного форварда здатна істотно змінити атакувальний потенціал, особливо в одноматчевому плей-офф форматі. Україна, у разі перемоги, зустрінеться з переможцем пари Польща — Албанія і зможе поборотися за путівку на Мундіаль.

