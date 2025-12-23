Швеція може залишитися без головної зірки перед матчем з Україною

Лідер збірної Швеції може не зіграти з Україною — що відомо
Збірна Швеції з футболу ризикує підійти до матчу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти України без свого ключового нападника Александера Ісака. Форвард зазнав ушкодження в матчі англійської Прем'єр-ліги.
Ісак достроково залишив поле, що одразу викликало занепокоєння в розташуванні національної команди, повідомляє пресслужба "Ліверпуля".
Травму було отримано в грі "Ліверпуля" проти "Тоттенгема", в якій Александер Ісак спочатку відзначився результативною передачею, а потім після зіткнення і падіння не зміг продовжити матч. Пізніше клуб підтвердив перелом малогомілкової кістки та проведену операцію на гомілковостопному суглобі, не позначивши точних термінів відновлення.
Відсутність Ісака може стати ключовим фактором
Реабілітація шведського форварда може зайняти близько трьох місяців, що ставить під сумнів його участь у поєдинку проти України, запланованому на 26 березня. У поточному відбірковому циклі Ісак грав нерегулярно, але залишається одним із найдосвідченіших та найрезультативніших футболістів національної команди.
Для збірної Швеції втрата основного форварда здатна істотно змінити атакувальний потенціал, особливо в одноматчевому плей-офф форматі. Україна, у разі перемоги, зустрінеться з переможцем пари Польща — Албанія і зможе поборотися за путівку на Мундіаль.
Нагадаємо, Юлія Левченко здивувала відповіддю на запитання про успіхи олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх.
Колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський може залишитися в клубі попри відставку.
Читайте Новини.LIVE!