Що чекає на Довбика в Ромі — журналіст розкрив нові деталі

Артем Довбик отримав травму. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Український журналіст Ігор Циганик поділився актуальною інформацією про майбутнє нападника Артема Довбика, який виступає за римську "Рому". За його даними, інтерес до форварда зберігається одразу з декількох напрямків, включно з англійським ринком.

Також у Довбика є й альтернативні варіанти за межами Європи, повідомив журналіст в ефірі програми "Циганик LIVE".

Навколо 28-річного українця продовжують циркулювати трансферні чутки, проте ситуація залишається динамічною. При цьому в клубі поки що не поспішають із різкими рішеннями, а сам гравець залишається частиною поточних планів тренерського штабу, попри нестабільну результативність у першій частині сезону.

Артем Довбик у збірній України. Фото: УАФ

Що відбувається навколо Довбика

"Я знаю, що щодо Артема є інтерес із боку клубів АПЛ, і він нікуди не зник. Про варіант із "Сандерлендом" чув, як і про те, що "Вест Гем" продовжує стежити за ситуацією. Також раніше серйозну увагу до Довбика виявляли клуби Саудівської Аравії, але чи актуальний цей варіант зараз — сказати складно", — зазначив Циганик.

Окремо журналіст підкреслив, що найближчим часом на українця продовжить розраховувати головний тренер Джан П'єро Гасперіні, який не має наміру різко змінювати ієрархію в атаці. У поточному сезоні Довбик провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

