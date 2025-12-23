Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Циганик пояснив, що відбувається з Довбиком у Ромі

Циганик пояснив, що відбувається з Довбиком у Ромі

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 19:05
Що чекає на Довбика в Ромі — журналіст розкрив нові деталі
Артем Довбик отримав травму. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Український журналіст Ігор Циганик поділився актуальною інформацією про майбутнє нападника Артема Довбика, який виступає за римську "Рому". За його даними, інтерес до форварда зберігається одразу з декількох напрямків, включно з англійським ринком.

Також у Довбика є й альтернативні варіанти за межами Європи, повідомив журналіст в ефірі програми "Циганик LIVE".

Реклама
Читайте також:

Навколо 28-річного українця продовжують циркулювати трансферні чутки, проте ситуація залишається динамічною. При цьому в клубі поки що не поспішають із різкими рішеннями, а сам гравець залишається частиною поточних планів тренерського штабу, попри нестабільну результативність у першій частині сезону.

Артем Довбик
Артем Довбик у збірній України. Фото: УАФ

Що відбувається навколо Довбика

"Я знаю, що щодо Артема є інтерес із боку клубів АПЛ, і він нікуди не зник. Про варіант із "Сандерлендом" чув, як і про те, що "Вест Гем" продовжує стежити за ситуацією. Також раніше серйозну увагу до Довбика виявляли клуби Саудівської Аравії, але чи актуальний цей варіант зараз — сказати складно", — зазначив Циганик.

Окремо журналіст підкреслив, що найближчим часом на українця продовжить розраховувати головний тренер Джан П'єро Гасперіні, який не має наміру різко змінювати ієрархію в атаці. У поточному сезоні Довбик провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, головний секрет успіху Ярослави Магучіх видала її партнерка по команді та суперниця Юлія Левченко.

Відомий боксер Володимир Кличко назвав мрію, яка не пов'язана зі спортом.

Збірна України може прийняти Швецію в березні 2026 року не в оптимальному для суперника складі.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації