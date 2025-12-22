Довбик опинився в центрі трансферних чуток навколо Роми

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик опинився в центрі трансферної уваги в зимове вікно. До футболіста "вовків" виявляють інтерес одразу кілька клубів із топ-чемпіонатів Європи, включно з представниками Іспанії та Англії.

Римляни вже отримали перші запити про можливі умови угоди, повідомляє Corriere dello Sport.

В італійському клубі уважно вивчають пропозиції, що надходять, враховуючи як спортивний складник, так і фінансову доцільність потенційного трансферу 28-річного українського футболіста.

Артем Довбик готується вийти на поле. Фото: instagram.com/officialasroma/

Чому до Довбика знову зростає інтерес

Одним із найбільш конкретних варіантів називається "Евертон", який розглядає схему обміну за участю свого нападника Бету. Такий формат угоди може влаштувати обидві сторони, особливо на тлі необхідності ротації атакувальних ліній та оптимізації зарплатних відомостей.

У поточному сезоні Артем Довбик провів 14 матчів у складі "Роми" у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. Останніми тижнями українець відновлюється після травми підколінного сухожилля, що тимчасово вибило його з ігрової обойми, але не знизило інтерес з боку потенційних покупців.

Раніше журналіст Маттео Моретто повідомляв, що майбутнє Довбика і низки інших нападників Серії A може вирішитися вже в січні. Італійські клуби, включно з "Ромою", більш відкриті до пропозицій з-за кордону, оскільки саме там формується найбільший попит та найбільш гнучкі варіанти угод.

