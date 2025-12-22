Сабо оцінив потенціал головної молодої зірки Динамо

Український тренер Йожеф Сабо. Фото: УНІАН

Колишній тренер та футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився думкою про розвиток нападника столичного клубу Матвія Пономаренка. Фахівець зазначив, що молодий форвард отримав довіру тренерського штабу і вже почав виправдовувати її результативними діями у складі першої команди.

Сабо високо оцінив потенціал молодого гравця, повідомляє "Спорт-Експрес".

Після продажу Владислава Ваната в іспанську "Жирону" Матвій Пономаренко отримав статус гравця ротації основної команди "Динамо". Він дедалі частіше виходить у стартовому складі та поступово стає незамінним футболістом для "біло-синіх". У сезоні 20025/26 форвард провів на полі 12 поєдинків, у яких забив 3 голи.

Матвій Пономаренко (ліворуч) пролітає над суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Сабо оцінив прогрес Пономаренка

Тренер звернув увагу на умови, в яких зараз розвивається Пономаренко, наголосивши на важливості правильного ставлення до роботи та стабільної ігрової практики. На думку експерта, форвард опинився в ситуації, коли багато що залежить не від таланту, а від щоденного зростання та внутрішньої мотивації. В оцінці потенціалу Пономаренка Йожеф Сабо був гранично конкретний.

"У Матвія є все, щоб додавати, головне — щоб він сам цього по-справжньому хотів. Такі нападники повинні постійно рости та не зупинятися на перших успіхах. Я щиро бажаю, щоб він доріс до рівня топ-клубу та зробив великий крок уперед", — пояснив Сабо.

Матвій Пономаренко — 19-річний український нападник, вихованець академії київського "Динамо", який пройшов усі ключові етапи клубної вертикалі від юнацьких команд до основної. Найбільшу популярність він здобув завдяки виступам за "Динамо" U-19, де стабільно забивав у чемпіонаті України та в Юнацькій лізі УЄФА, вирізняючись вибором позиції та холоднокровністю у штрафному майданчику.

У сезоні 2024/25 Пономаренко почав регулярно залучатися до матчів основної команди, а в поточному сезоні закріпився в ротації за Ігоря Костюка, відзначившись чотирма голами в останніх чотирьох матчах. Його вважають одним із найперспективніших центрфорвардів свого покоління в Україні, його розглядають усередині клубу як довгостроковий проєкт із потенційним інтересом із боку європейських команд.

