Сабо оцінив потенціал головної молодої зірки Динамо

Колишній тренер та футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився думкою про розвиток нападника столичного клубу Матвія Пономаренка. Фахівець зазначив, що молодий форвард отримав довіру тренерського штабу і вже почав виправдовувати її результативними діями у складі першої команди.
Сабо високо оцінив потенціал молодого гравця, повідомляє "Спорт-Експрес".
Після продажу Владислава Ваната в іспанську "Жирону" Матвій Пономаренко отримав статус гравця ротації основної команди "Динамо". Він дедалі частіше виходить у стартовому складі та поступово стає незамінним футболістом для "біло-синіх". У сезоні 20025/26 форвард провів на полі 12 поєдинків, у яких забив 3 голи.
Як Сабо оцінив прогрес Пономаренка
Тренер звернув увагу на умови, в яких зараз розвивається Пономаренко, наголосивши на важливості правильного ставлення до роботи та стабільної ігрової практики. На думку експерта, форвард опинився в ситуації, коли багато що залежить не від таланту, а від щоденного зростання та внутрішньої мотивації. В оцінці потенціалу Пономаренка Йожеф Сабо був гранично конкретний.
"У Матвія є все, щоб додавати, головне — щоб він сам цього по-справжньому хотів. Такі нападники повинні постійно рости та не зупинятися на перших успіхах. Я щиро бажаю, щоб він доріс до рівня топ-клубу та зробив великий крок уперед", — пояснив Сабо.
Матвій Пономаренко — 19-річний український нападник, вихованець академії київського "Динамо", який пройшов усі ключові етапи клубної вертикалі від юнацьких команд до основної. Найбільшу популярність він здобув завдяки виступам за "Динамо" U-19, де стабільно забивав у чемпіонаті України та в Юнацькій лізі УЄФА, вирізняючись вибором позиції та холоднокровністю у штрафному майданчику.
У сезоні 2024/25 Пономаренко почав регулярно залучатися до матчів основної команди, а в поточному сезоні закріпився в ротації за Ігоря Костюка, відзначившись чотирма голами в останніх чотирьох матчах. Його вважають одним із найперспективніших центрфорвардів свого покоління в Україні, його розглядають усередині клубу як довгостроковий проєкт із потенційним інтересом із боку європейських команд.
