Трансфер Бленуце з Динамо — на гравця претендують одразу три клуби

Владислав Бленуце дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба клубу

Нападник "київського "Динамо" Владислав Бленуце опинився в центрі одразу кількох трансферних розмов у Європі.

Спочатку повідомлялося про зацікавленість бухарестського Динамо, але останні джерела вказують на ширше коло потенційних претендентів, повідомляє Golazo.

Крім бухарестського клубу на 23-річного форварда також орієнтуються румунські "Рапід" з Бухареста та "Університаті" з Крайови. Усі три команди виявляють інтерес до Владислава Бленуце як до можливого посилення атаки на найближче трансферне вікно і бачать його у своїх складах уже в зимовий період.

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Бленуце під питанням

Представники цих клубів розглядають варіант оренди гравця без трансферної плати, що дає змогу мінімізувати фінансові ризики та гнучко будувати стратегію на сезон. Однак керівництво "Динамо" не готове відпускати Бленуце саме на таких умовах, тому що бачить у ньому довгостроковий актив та розраховує на більш серйозну пропозицію в перспективі.

У сезоні 2025/26 Бленуце провів у складі "біло-синіх" 10 поєдинків у всіх турнірах та забив 1 гол.

