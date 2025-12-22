Трансфер Блэнуцэ из Динамо — на игрока претендуют сразу три клуба

Блэнуцэ привлек внимание сразу нескольких европейских клубов
Нападающий "киевского" Динамо" Владислав Блэнуцэ оказался в центре сразу нескольких трансферных разговоров в Европе.
Первоначально сообщалось о заинтересованности бухарестского Динамо, но последние источники указывают на более широкий круг потенциальных претендентов, сообщает Golazo.
Помимо бухарестского клуба на 23-летнего форварда также ориентируются румынские "Рапид" из Бухареста и "Университати" из Крайовы. Все три команды проявляют интерес к Владиславу Блэнуцэ как к возможному усилению атаки на ближайшее трансферное окно и видят его в своих составах уже в зимний период.
Трансфер Блэнуцэ под вопросом
Представители этих клубов рассматривают вариант аренды игрока без трансферной платы, что позволяет минимизировать финансовые риски и гибко строить стратегию на сезон. Однако руководство "Динамо" не готово отпускать Блэнуцэ именно на таких условиях, потому что видит в нем долгосрочный актив и рассчитывает на более серьезное предложение в перспективе.
В сезоне 2025/26 Блэнуцэ провел в составе "бело-синих" 10 поединков во всех турнирах и забил 1 гол.
