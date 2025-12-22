Видео
Популярные запросы

Видео

Главная Спорт Блэнуцэ привлек внимание сразу нескольких европейских клубов

Блэнуцэ привлек внимание сразу нескольких европейских клубов

Дата публикации 22 декабря 2025 11:11
Трансфер Блэнуцэ из Динамо — на игрока претендуют сразу три клуба
Владислав Блэнуцэ благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба клуба

Нападающий "киевского" Динамо" Владислав Блэнуцэ оказался в центре сразу нескольких трансферных разговоров в Европе.

Первоначально сообщалось о заинтересованности бухарестского Динамо, но последние источники указывают на более широкий круг потенциальных претендентов, сообщает Golazo.

Помимо бухарестского клуба на 23-летнего форварда также ориентируются румынские "Рапид" из Бухареста и "Университати" из Крайовы. Все три команды проявляют интерес к Владиславу Блэнуцэ как к возможному усилению атаки на ближайшее трансферное окно и видят его в своих составах уже в зимний период.  

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Блэнуцэ под вопросом

Представители этих клубов рассматривают вариант аренды игрока без трансферной платы, что позволяет минимизировать финансовые риски и гибко строить стратегию на сезон. Однако руководство "Динамо" не готово отпускать Блэнуцэ именно на таких условиях, потому что видит в нем долгосрочный актив и рассчитывает на более серьезное предложение в перспективе. 

В сезоне 2025/26 Блэнуцэ провел в составе "бело-синих" 10 поединков во всех турнирах и забил 1 гол. 

Напомним, Илья Забарный добился лучших показателей в карьере после трансфера во французский "ПСЖ". 

Английский форвард Харри Кейн в кратчайшие сроки стал одним из лучших футболистов в истории "Баварии". 

Олимпийский чемпион Владимир Кличко призвал руководство Украины возродить символ страны. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Бленуце
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
