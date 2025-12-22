Видео
Україна
Главная Спорт Йожеф Сабо назвал будущую звезду украинского футбола

Йожеф Сабо назвал будущую звезду украинского футбола

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 15:26
Сабо оценил потенциал главной молодой звезды Динамо
Украинский тренер Йожеф Сабо. Фото: УНИАН

Бывший тренер и футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о развитии нападающего столичного клуба Матвея Пономаренко. Специалист отметил, что молодой форвард получил доверие тренерского штаба и уже начал оправдывать его результативными действиями в составе первой команды.

Сабо высоко оценил потенциал молодого игрока, сообщает "Спорт-Экспресс". 

После продажи Владислава Ваната в испанскую "Жирону" Матвей Пономаренко получил статус игрока ротации основной команды "Динамо". Он все чаще выходит в стартовом составе и постепенно становится незаменимым футболистом для "бело-синих". В сезоне 20025/26 форвард провел на поле 12 поединков, в которых забил 3 гола. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко (слева) пролетает над соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Сабо оценил прогресс Пономаренко

Тренер обратил внимание на условия, в которых сейчас развивается Пономаренко, подчеркнув важность правильного отношения к работе и стабильной игровой практики. По мнению эксперта, форвард оказался в ситуации, когда многое зависит не от таланта, а от ежедневного роста и внутренней мотивации. В оценке потенциала Пономаренко Йожеф Сабо был предельно конкретен.

"У Матвея есть все, чтобы прибавлять, главное — чтобы он сам этого по-настоящему хотел. Такие нападающие должны постоянно расти и не останавливаться на первых успехах. Я искренне желаю, чтобы он дорос до уровня топ-клуба и сделал большой шаг вперед", — объяснил Сабо. 

Матвей Пономаренко — 19-летний украинский нападающий, воспитанник академии киевского "Динамо", который прошел все ключевые этапы клубной вертикали от юношеских команд до основной. Наибольшую известность он получил благодаря выступлениям за "Динамо" U-19, где стабильно забивал в чемпионате Украины и в Юношеской лиге УЕФА, выделяясь выбором позиции и хладнокровием в штрафной.

В сезоне 2024/25 Пономаренко начал регулярно привлекаться к матчам основной команды, а в текущем сезоне закрепился в ротации при Игоре Костюке, отметившись четырьмя голами в последних четырех матчах. Он считается одним из самых перспективных центрфорвардов своего поколения в Украине и рассматривается внутри клуба как долгосрочный проект с потенциальным интересом со стороны европейских команд. 

спорт футбол Динамо Матвей Пономаренко Йожеф Сабо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
