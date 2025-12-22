Видео
Україна
Видео

Будущее Довбика в Роме может решиться уже в январе — детали

Ua ru
22 декабря 2025
Довбик оказался в центре трансферных слухов вокруг Ромы
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик оказался в центре трансферного внимания в зимнее окно. К футболисту "волков" проявляют интерес сразу несколько клубов из топ-чемпионатов Европы, включая представителей Испании и Англии.

Римляне уже получили первые запросы о возможных условиях сделки, сообщает Corriere dello Sport.

Читайте также:

В итальянском клубе внимательно изучают поступающие предложения, учитывая как спортивную составляющую, так и финансовую целесообразность потенциального трансфера 28-летнего украинского футболиста. 

Артем Довбик
Артем Довбик готовится выйти на поле. Фото: instagram.com/officialasroma/

Почему к Довбику снова растет интерес

Одним из наиболее конкретных вариантов называется "Эвертон", который рассматривает схему обмена с участием своего нападающего Бету. Такой формат сделки может устроить обе стороны, особенно на фоне необходимости ротации атакующих линий и оптимизации зарплатных ведомостей.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей в составе "Ромы" во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. В последние недели украинец восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, что временно выбило его из игровой обоймы, но не снизило интерес со стороны потенциальных покупателей.

Ранее журналист Маттео Моретто сообщал, что будущее Довбика и ряда других нападающих Серии A может решиться уже в январе. Итальянские клубы, включая "Рому", более открыты к предложениям из-за рубежа, поскольку именно там формируется наибольший спрос и наиболее гибкие варианты сделок. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный достиг лучших показателей в своей карьере. 

Лидер "Баварии" Харри Кейн сумел установить уникальное достижение в чемпионате Германии. 

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал то, о чем давно мечтают многие украинцы. 

