Джошуа после боя с Полом поддержало спецподразделение ГУР после боя с Полом

Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

В Майами бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа провел боксерский поединок с влогером Джейком Полом. Встреча двух звезд завершилась победой британца нокаутом.

После боя Джошуа сделал памятный для Украины шаг, на который обратили внимание в ГУР Украины.

Джошуа поддержал украинское подразделение

После поединка Джошуа в раздевалке позировал для фото с флагом спецподразделения ГУР "Артан".

Энтони Джошуа. Фото: "Артан"

Можно не сомневаться, что флаг оказался в руках Джошуа неслучайно. Со спецподразделением "Артан" дружбой связан новый тренер Энтони Егор Голуб.

На этот раз Джошуа к поединку против Джейка Пола готовили специалисты из команды Александра Усика, а главным тренером был Голуб, который известен по работе с Денисом Беринчиком.

