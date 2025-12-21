Джошуа сделал фото с флагом одного из подразделений ГУР
В Майами бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа провел боксерский поединок с влогером Джейком Полом. Встреча двух звезд завершилась победой британца нокаутом.
После боя Джошуа сделал памятный для Украины шаг, на который обратили внимание в ГУР Украины.
Джошуа поддержал украинское подразделение
После поединка Джошуа в раздевалке позировал для фото с флагом спецподразделения ГУР "Артан".
Можно не сомневаться, что флаг оказался в руках Джошуа неслучайно. Со спецподразделением "Артан" дружбой связан новый тренер Энтони Егор Голуб.
На этот раз Джошуа к поединку против Джейка Пола готовили специалисты из команды Александра Усика, а главным тренером был Голуб, который известен по работе с Денисом Беринчиком.
