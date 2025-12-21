Джошуа після бою з Полом підтримав спецпідрозділ ГУР

Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

В Маямі колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа провів боксерський поєдинок з влогером Джейком Полом. Зустріч двох зірок завершилася перемогою британця нокаутом.

Після бою Джошуа зробив пам’ятний для України крок, на який вказали в ГУР України.

Джошуа підтримав український підрозділ

Після поєдинку Джошуа в роздягальні позував для фото з прапором спецпідрозділу ГУР "Артан".

Ентоні Джошуа. Фото: "Артан"

Можна не сумніватися, що прапор опинився в руках Джошуа невипадково. Зі спецпідрозділом "Артан" дружбою пов’язаний новий тренер Ентоні Єгор Голуб.

Цього разу Джошуа до поєдинку проти Джейка Пола готували спеціалісти з команди Олександра Усика, а головним тренером був Голуб, який відомий по роботі з Денисом Берінчиком.

