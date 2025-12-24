Динамо готує зимовий трансфер з Європи — кого хочуть повернути

Тренерський штаб "Динамо" на чолі з Ігорем Костюком. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" може провести активну зимову трансферну кампанію. Клуб працює над запрошенням нових гравців.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника".

Лука Лемішко. Фото: "Земплін"

"Динамо" готує трансфер із Європи

Київське "Динамо" розглядає можливість підсилення флангів атаки за рахунок українського вінгера, який нині виступає за кордоном. За інформацією джерел, йдеться про Луку Лемішка, який може повернутися до столиці.

Футболіст добре зарекомендував себе в молодіжній команді "Земпліна", де був одним із найяскравіших гравців. Однак після переведення до основної команди він не отримав стабільної ігрової практики та не зміг у ній закріпитися.

Лемішко незадоволений своїм статусом у клубі та налаштований змінити команду. Цією ситуацією намагається скористатися "Динамо", яке вже розпочало переговори щодо повернення свого вихованця до України.

