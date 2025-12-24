Динамо готовит зимний трансфер из Европы - кого хотят вернуть

Динамо готовит первый трансфер — это игрок из европейского клуба
Киевское "Динамо" может провести активную зимнюю трансферную кампанию. Клуб работает над приглашением новых игроков.
Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника".
"Динамо" готовит трансфер из Европы
Киевское "Динамо" рассматривает возможность усиления флангов атаки за счет украинского вингера, который ныне выступает за рубежом. По информации источников, речь идет о Луке Лемишко, который может вернуться в столицу.
Футболист хорошо зарекомендовал себя в молодежной команде "Земплина", где был одним из самых ярких игроков. Однако после перевода в основную команду он не получил стабильной игровой практики и не смог в ней закрепиться.
Лемишко недоволен своим статусом в клубе и настроен сменить команду. Этой ситуацией пытается воспользоваться "Динамо", которое уже начало переговоры о возвращении своего воспитанника в Украину.
