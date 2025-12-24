Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо готовит первый трансфер — это игрок из европейского клуба

Динамо готовит первый трансфер — это игрок из европейского клуба

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:36
Динамо готовит зимний трансфер из Европы - кого хотят вернуть
Тренерский штаб "Динамо" во главе с Игорем Костюком. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" может провести активную зимнюю трансферную кампанию. Клуб работает над приглашением новых игроков.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника".

Реклама
Читайте также:
Лука Лемишко
Лука Лемишко. Фото: "Земплин"

"Динамо" готовит трансфер из Европы

Киевское "Динамо" рассматривает возможность усиления флангов атаки за счет украинского вингера, который ныне выступает за рубежом. По информации источников, речь идет о Луке Лемишко, который может вернуться в столицу.

Футболист хорошо зарекомендовал себя в молодежной команде "Земплина", где был одним из самых ярких игроков. Однако после перевода в основную команду он не получил стабильной игровой практики и не смог в ней закрепиться.

Лемишко недоволен своим статусом в клубе и настроен сменить команду. Этой ситуацией пытается воспользоваться "Динамо", которое уже начало переговоры о возвращении своего воспитанника в Украину.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали российского спортсмена.

Английская звезда футбола Гарри Кейн установил новый невероятный рекорд в "Баварии".

футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации