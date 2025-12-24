Динамо готовит зимний трансфер из Европы - кого хотят вернуть

Тренерский штаб "Динамо" во главе с Игорем Костюком. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" может провести активную зимнюю трансферную кампанию. Клуб работает над приглашением новых игроков.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника".

Лука Лемишко. Фото: "Земплин"

"Динамо" готовит трансфер из Европы

Киевское "Динамо" рассматривает возможность усиления флангов атаки за счет украинского вингера, который ныне выступает за рубежом. По информации источников, речь идет о Луке Лемишко, который может вернуться в столицу.

Футболист хорошо зарекомендовал себя в молодежной команде "Земплина", где был одним из самых ярких игроков. Однако после перевода в основную команду он не получил стабильной игровой практики и не смог в ней закрепиться.

Лемишко недоволен своим статусом в клубе и настроен сменить команду. Этой ситуацией пытается воспользоваться "Динамо", которое уже начало переговоры о возвращении своего воспитанника в Украину.

