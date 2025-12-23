Динамо відмовилося від трансферів, але дасть шанс кільком гравцям

Динамо визначилося з трансферною стратегією на зиму — деталі
Київське "Динамо" прийняло рішення діяти максимально обережно під час зимового трансферного вікна. У клубі не планують іти на імпульсивні підписання і не вважають посилення складу пріоритетним завданням у найближчі місяці.
Ситуація в сезоні безпосередньо вплинула на позицію керівництва, повідомив у своїй передачі на YouTube журналіст Ігор Циганик.
"Біло-сині" вилетіли з Ліги конференцій і помітно ускладнили боротьбу за чемпіонство в УПЛ, через що в клубі не бачать сенсу витрачати ресурси на гравців, які не змінять картину кардинально вже зараз.
Ставка на молодь "Динамо"
Новий головний тренер Ігор Костюк має намір використовувати зимові збори як майданчик для оцінки молодих футболістів. Основним джерелом посилення мають стати гравці команди U-19, які отримають шанс проявити себе в контрольних матчах та тренувальному процесі першої команди.
Також у клубі розглядають варіант повернення орендованих виконавців. Йдеться про опорного півзахисника Навіна Малиша та центрального хавбека Романа Саленка, які виступають за луганську "Зорю". Перший провів вісім матчів, другий — 14 ігор, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.
Окремі рішення ухвалено і щодо інших молодих гравців. Самби Діалло вирушить на січневі збори разом із першою командою, тоді як оренда Антона Царенка в польській "Лехії" продовжиться до кінця сезону. При цьому майбутнє 19-річного опорника Олександра Пейкрішвілі, чия оренда в тбіліському "Динамо" завершується 31 грудня, поки залишається відкритим питанням.
