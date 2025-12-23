Динамо відмовилося від трансферів, але дасть шанс кільком гравцям

Партнери по команді вітають Царенка з голом. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" прийняло рішення діяти максимально обережно під час зимового трансферного вікна. У клубі не планують іти на імпульсивні підписання і не вважають посилення складу пріоритетним завданням у найближчі місяці.

Ситуація в сезоні безпосередньо вплинула на позицію керівництва, повідомив у своїй передачі на YouTube журналіст Ігор Циганик.

"Біло-сині" вилетіли з Ліги конференцій і помітно ускладнили боротьбу за чемпіонство в УПЛ, через що в клубі не бачать сенсу витрачати ресурси на гравців, які не змінять картину кардинально вже зараз.

Самба Діалло (праворуч) у матчі Юнацької Ліги чемпіонів. Фото: пресслужба клубу

Ставка на молодь "Динамо"

Новий головний тренер Ігор Костюк має намір використовувати зимові збори як майданчик для оцінки молодих футболістів. Основним джерелом посилення мають стати гравці команди U-19, які отримають шанс проявити себе в контрольних матчах та тренувальному процесі першої команди.

Також у клубі розглядають варіант повернення орендованих виконавців. Йдеться про опорного півзахисника Навіна Малиша та центрального хавбека Романа Саленка, які виступають за луганську "Зорю". Перший провів вісім матчів, другий — 14 ігор, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Окремі рішення ухвалено і щодо інших молодих гравців. Самби Діалло вирушить на січневі збори разом із першою командою, тоді як оренда Антона Царенка в польській "Лехії" продовжиться до кінця сезону. При цьому майбутнє 19-річного опорника Олександра Пейкрішвілі, чия оренда в тбіліському "Динамо" завершується 31 грудня, поки залишається відкритим питанням.

