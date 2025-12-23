Динамо отказалось от трансферов, но даст шанс нескольким игрокам

Партнеры по команде поздравляют Царенко с голом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" приняло решение действовать максимально осторожно во время зимнего трансферного окна. В клубе не планируют идти на импульсивные подписания и не считают усиление состава приоритетной задачей в ближайшие месяцы.

Ситуация в сезоне напрямую повлияла на позицию руководства, сообщил в своей передаче на YouTube журналист Игорь Цыганык.

"Бело-синие" вылетели из Лиги конференций и заметно осложнили борьбу за чемпионство в УПЛ, из-за чего в клубе не видят смысла тратить ресурсы на игроков, которые не изменят картину кардинально уже сейчас.

Самба Диалло (справа) в матче Юношеской Лиги чемпионов. Фото: пресс-служба клуба

Ставка на молодежь "Динамо"

Новый главный тренер Игорь Костюк намерен использовать зимние сборы как площадку для оценки молодых футболистов. Основным источником усиления должны стать игроки команды U-19, которые получат шанс проявить себя в контрольных матчах и тренировочном процессе первой команды.

Также в клубе рассматривают вариант возвращения арендованных исполнителей. Речь идет об опорном полузащитнике Навине Малыше и центральном хавбеке Романе Саленко, которые выступают за луганскую "Зарю". Первый провел восемь матчей, второй — 14 игр, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Отдельные решения приняты и по другим молодым игрокам. Самбы Диалло отправится на январские сборы вместе с первой командой, тогда как аренда Антона Царенко в польской "Лехии" продолжится до конца сезона. При этом будущее 19-летнего опорника Александра Пейкришвили, чья аренда в тбилисском "Динамо" завершается 31 декабря, пока остается открытым вопросом.

