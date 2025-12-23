Динамо отказалось от трансферов, но даст шанс нескольким игрокам

Динамо определилось с трансферной стратегией на зиму — детали
Киевское "Динамо" приняло решение действовать максимально осторожно во время зимнего трансферного окна. В клубе не планируют идти на импульсивные подписания и не считают усиление состава приоритетной задачей в ближайшие месяцы.
Ситуация в сезоне напрямую повлияла на позицию руководства, сообщил в своей передаче на YouTube журналист Игорь Цыганык.
"Бело-синие" вылетели из Лиги конференций и заметно осложнили борьбу за чемпионство в УПЛ, из-за чего в клубе не видят смысла тратить ресурсы на игроков, которые не изменят картину кардинально уже сейчас.
Ставка на молодежь "Динамо"
Новый главный тренер Игорь Костюк намерен использовать зимние сборы как площадку для оценки молодых футболистов. Основным источником усиления должны стать игроки команды U-19, которые получат шанс проявить себя в контрольных матчах и тренировочном процессе первой команды.
Также в клубе рассматривают вариант возвращения арендованных исполнителей. Речь идет об опорном полузащитнике Навине Малыше и центральном хавбеке Романе Саленко, которые выступают за луганскую "Зарю". Первый провел восемь матчей, второй — 14 игр, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Отдельные решения приняты и по другим молодым игрокам. Самбы Диалло отправится на январские сборы вместе с первой командой, тогда как аренда Антона Царенко в польской "Лехии" продолжится до конца сезона. При этом будущее 19-летнего опорника Александра Пейкришвили, чья аренда в тбилисском "Динамо" завершается 31 декабря, пока остается открытым вопросом.
