ЗСУ ліквідували на фронті титулованого спортсмена з армії РФ
Збройні сили України ліквідували на війні росіянина Володимира Степанця. Йдеться про колишнього професійного боксера, який у минулому був професіоналом.
Останніми роками Степанець служив в армії та брав участь у бойових діях, повідомляють російські ЗМІ.
У 2002 році Володимир Степанець виграв чемпіонат світу з боксу серед військовослужбовців, а раніше і пізніше неодноразово ставав переможцем чемпіонатів Далекого Сходу, всеросійських і міжнародних турнірів. У його активі перемога в Кубку Росії 1998 року, призові місця на чемпіонатах країни та титул чемпіона II Всесвітніх військових ігор 1999 року.
Боксер закінчив свій шлях на фронті
За роки кар'єри Степанець отримав звання майстра спорту міжнародного класу і вважався одним із помітних представників армійського боксу Росії. Його спортивна біографія будувалася навколо військових змагань і турнірів, де він виступав як представник силових структур.
Після завершення активної кар'єри Володимир Степанець працював тренером з боксу в Хабаровську, займаючись підготовкою молодих спортсменів. Згодом він опинився серед російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України, де його й ліквідували.
