Україна
ЗСУ ліквідували на фронті титулованого спортсмена з армії РФ

ЗСУ ліквідували на фронті титулованого спортсмена з армії РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:49
ЗСУ ліквідували російського чемпіона світу з боксу Степанця
Володимир Степанець у російській армії. Фото: Instagram

Збройні сили України ліквідували на війні росіянина Володимира Степанця. Йдеться про колишнього професійного боксера, який у минулому був професіоналом.

Останніми роками Степанець служив в армії та брав участь у бойових діях, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

У 2002 році Володимир Степанець виграв чемпіонат світу з боксу серед військовослужбовців, а раніше і пізніше неодноразово ставав переможцем чемпіонатів Далекого Сходу, всеросійських і міжнародних турнірів. У його активі перемога в Кубку Росії 1998 року, призові місця на чемпіонатах країни та титул чемпіона II Всесвітніх військових ігор 1999 року.

Владимир Степанец
Володимир Степанець (праворуч) працював тренером. Фото: Instagram

Боксер закінчив свій шлях на фронті

За роки кар'єри Степанець отримав звання майстра спорту міжнародного класу і вважався одним із помітних представників армійського боксу Росії. Його спортивна біографія будувалася навколо військових змагань і турнірів, де він виступав як представник силових структур.

Після завершення активної кар'єри Володимир Степанець працював тренером з боксу в Хабаровську, займаючись підготовкою молодих спортсменів. Згодом він опинився серед російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України, де його й ліквідували.

ЗСУ спорт бокс війна в Україні російські спортсмени
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
